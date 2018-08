Le comédien Eddie Griffin lance son spectacle « Undeniable » à l'international

Dans son stand-up humoristique de 70 minutes qui reflète sa longue carrière, Griffin propose des plaisanteries désopilantes et des parodies populaires, tout en rendant hommage à ses amis proches, les comédiens disparus Charlie Murphy, Bernie Mac, Dick Gregory et Richard Pryor. Les spectateurs en sauront plus sur les expériences personnelles de Griffin et sur ses relations, à travers une série d'anecdotes comiques, alors qu'il fête 30 années de stand-up. « Undeniable » est disponible à la location pour 4,99 $ et à l'achat pour 14,99 $ et contient cinq clips inédits en guise de bonus.

« Le lancement international de "Undeniable" est un événement spécial, car les fans à travers le monde peuvent maintenant se délecter de quelques-unes des plaisanteries les plus amusantes de l'histoire », a déclaré Eddie Griffin. « Auparavant, mon spectacle n'était disponible qu'aux abonnés de Showtime, mais je le partage désormais avec le monde entier. Profitez-en ! »

Louez ou achetez « Undeniable » ici : vimeo.com/ondemand/undeniable.

Griffin est actuellement en tête d'affiche avec son spectacle humoristique intitulé « The Eddie Griffin Experience », au Sayers Club du SLS Las Vegas, toutes les semaines du lundi au mercredi, à 20 heures. En plus de sa prestation au SLS Las Vegas, Griffin présente son spectacle « Eddie Griffin: Undeniable » partout aux États-Unis ; pour la cinquième année consécutive, le comédien présente aussi son spectacle « The Comedy Get Down », aux côtés des artistes George Lopez, Cedric « The Entertainer » et D.L. Hughley.

Soyez informé de l'actualité de Griffin et recevez directement les mises à jour d'Eddie en consultant le site www.eddiegriffin.com.

À PROPOS D'EDDIE GRIFFIN



La carrière de Griffin en tant qu'acteur et comédien, sur scène et à l'écran, compte plus de 50 films et participations à la télévision ; il a obtenu le rôle principal dans le film « Undercover Brother » (Undercover Brother : un agent très secret) et dans « John Q » et il a créé sa propre série télévisée, rediffusée actuellement « Malcolm & Eddie ». En ce moment, Griffin est à l'affiche du Sayers Club, au SLS Las Vegas Hotel and Casino. Il fera une apparition spéciale dans « A Star is Born », qui sortira à l'automne 2018, face à des vedettes comme Dave Chappelle, Lady Gaga et Bradley Cooper. Griffin a également été reconnu comme étant l'un des « 100 meilleurs humoristes de tous les temps » par Comedy Central. Plus d'informations sont disponibles sur eddiegriffin.com. Restez connecté et participez à la « Team Griffin » sur Facebook, Twitter et Instagram.

