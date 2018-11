Le Comité international de la Croix-Rouge, lauréat du Prix Hamdan pour les volontaires des services médicaux humanitaires

DUBAÏ, Émirats arabes unis, November 22, 2018 /PRNewswire/ --

La Fondation du Prix cheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum des sciences médicales a récemment annoncé, à Dubaï, que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est lauréat du Prix Hamdan pour les volontaires des services médicaux humanitaires.

Le parrain du prix, S.A. le cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, vice-Gouverneur de Dubaï et Ministre des finances des Émirats arabes unis, rendra hommage à l'organisation lors d'une majestueuse cérémonie qui se tiendra à Dubaï (Émirats arabes unis), le 12 décembre, aux côtés de quinze autres personnalités et organisations venant des États-Unis, du Royaume-Uni, de Jordanie, du Soudan, des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite.

Selon un rapport récemment publié par la Fondation du prix, le CICR aide les personnes à travers le monde depuis plus de 150 ans et son personnel est réparti dans 80 pays aux quatre coins du globe. Les actions du CICR visent à protéger la vie, la santé et la dignité des personnes touchées par la violence. Le CICR répond efficacement aux besoins en matière de premiers secours, de traitements et de soins requis pour les blessés et les personnes malades touchés par les conflits armés, l'explosion de violence et les catastrophes naturelles.

Il convient de mentionner que le Prix Hamdan pour les volontaires des services médicaux humanitaires est une sous-catégorie du Prix cheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum pour les sciences médicales et qu'il est décerné à des personnalités et des organisations fournissant des services médicaux bénévoles spécialisés aux personnes défavorisées et qui, ce faisant, contribuent à atténuer la souffrance de millions de personnes pendant les guerres, les catastrophes et les épidémies, quelle que soit leur nationalité ou leur religion. Au fil des différentes éditions du Prix médical Hamdan, le Prix Hamdan pour les volontaires des services médicaux humanitaires, d'une valeur totale de 300 000 AED par édition, a été attribué à des personnalités ou des organisations, des docteurs ou autres, qui fournissent d'importants services d'aide humanitaire contribuant fortement à atténuer les souffrances d'un grand nombre d'êtres humains victimes de situations exceptionnelles, à l'instar des épidémies, des famines, des guerres et des catastrophes naturelles.

Depuis sa création, le Prix Hamdan pour les volontaires des services médicaux humanitaires a été décerné à 29 personnalités ou organisations à travers le monde.

