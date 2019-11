Le Comité supérieur pour la fraternité humaine se réunit pour la première fois avec le pape François de l'Église catholique et le grand imam d'Al Azhar pour présenter la maison de la famille abrahamique

Le Comité supérieur souhaite également la bienvenue à Irina Bokova, ancienne Directrice générale de l'UNESCO, qui devient le neuvième membre à siéger au comité, regroupant ainsi un large éventail de responsables religieux, éducatifs et culturels internationaux

ABU DHABI, ÉAU, 18 novembre 2019 / PRNewswire / -- Le Comité supérieur pour la fraternité humaine, un groupe de responsables religieux, de spécialistes de l'éducation et de leaders culturels du monde entier, a rencontré Sa Sainteté le Pape François de l'Église catholique et le grand imam d'Al Azhar, Son Éminence le Cheikh Ahmed el-Tayeb, afin de présenter pour la première fois une mise à jour sur la Maison de la famille abrahamique, l'un des premiers projets que le Comité supérieur contribuera à guider. Cet événement unique se déroulera sur l'île de Saadiyat à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis.

Cette réunion intervient au moment de l'annonce de l'ajout d'Irina Bokova, ancienne Directrice générale de l'UNESCO, au comité.

Mme Bokova a exercé les fonctions de directrice générale de l'UNESCO pendant deux mandats, de 2009 à 2017, au cours desquels elle s'est taillée une réputation de plaidoyer énergique en faveur de la tolérance religieuse et de la coexistence pacifique. En outre, Mme Bokova a été vice-ministre des Affaires étrangères , ainsi qu'ambassadrice de la Bulgarie en France et auprès de l'Unesco, et représentante du Président de la République de Bulgarie auprès de l'Organisation internationale de la francophonie.

Le Comité supérieur a présenté la Maison de la famille abrahamique à Sa Sainteté le Pape François de l'Église catholique et au Grand Imam d'Al Azhar, Son Éminence le Cheikh Ahmed el-Tayeb au Vatican, un projet qui reflète les aspirations du Document sur la fraternité humaine. Une église, une mosquée et une synagogue partageront pour la première fois un espace collectif, servant de communauté de dialogue et d'échange interreligieux et favorisant les valeurs de coexistence pacifique et d'acceptation entre différentes croyances, nationalités et cultures. La conception de la maison familiale abrahamique a été attribuée à l'architecte de renommée mondiale, Sir David Adjaye OBE, en septembre 2019.

C'est l'un des premiers projets que le Comité supérieur guidera, en plus de son rôle dans la gestion des principes et des aspirations du Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par Sa Sainteté le pape François de l'Église catholique et le grand imam d'Al Azhar, son éminence le Cheikh Ahmed el-Tayeb, à Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis (ÉAU), lors de la visite historique du Pape en février 2019.

La réunion a également porté sur l'adjonction d'Irina Bokova, qui, en sa qualité de membre du Comité supérieur pour la fraternité humaine, mettra à profit ses compétences reconnues et son expérience internationale inégalée pour aider le comité à atteindre les objectifs énoncés dans le Document sur la fraternité humaine.

Dans une déclaration commune, le Comité supérieur pour la fraternité humaine a déclaré : tout au long de sa carrière, Mme Bokova s'est révélée être une championne de la tolérance et de la coexistence intercommunautaire. Elle possède une expérience inestimable dans la coordination de programmes et d'initiatives au niveau international qui contribueront à la réalisation des objectifs du Comité supérieur.

Irina Bokova a commenté l'annonce : « Je suis honorée de rejoindre cet éminent groupe de responsables religieux et culturels dans le but d'atteindre les objectifs de l'historique Document sur la fraternité humaine, qui est vital dans un monde ayant tant besoin de dialogue et de respect mutuel. »

Le Comité supérieur pour la fraternité humaine comprend des membres des Émirats arabes unis, d'Espagne, d'Italie, d'Égypte, des États-Unis et, aujourd'hui, de Bulgarie. Les membres sont : le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Saint-Siège, le juge Mohamed Mahmoud Abdel Salam, ancien conseiller du grand imam d'Al Azhar, Son Éminence le cheikh Ahmad At-Tayyeb, le rabbin M. Bruce Lustig, grand rabbin de la congrégation hébraïque de Washington, Mgr Yoannis Lahzi Gaid, secrétaire personnel du Saint-Père, le professeur Mohamed Hussein Mahrasawi, président de l'université Al-Azhar, Mohamed Khalifa Al Mubarak, directeur du département de la culture d'Abu Dhabi, le Dr Sultan Faisal Al Remeithi, secrétaire général du Conseil des aînés musulmans, et Yasser Hareb, présentateur de télévision et écrivain émirati.

Le Comité supérieur a également ajouté : « À l'occasion de la Journée internationale de la tolérance, nous sommes heureux d'accueillir Irina Bokova pour aider les membres du Comité à promouvoir la coexistence, la fraternité et la tolérance dans le monde entier ».

Le Comité supérieur pour la fraternité humaine a pour but d'inspirer la coexistence pacifique de personnes de confessions, d'origines et de nationalités différentes dans le monde. Le comité donnera suite aux aspirations énoncées dans le Document sur la fraternité humaine en organisant des réunions avec des chefs religieux, des responsables d'organisations internationales et d'autres, afin d'encourager des actions qui créeront un monde plus pacifique pour toute l'humanité.

Le Comité supérieur de la fraternité humaine continuera à se développer pour incorporer des dirigeants d'autres dénominations et croyances dans les années à venir. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : https://www.forhumanfraternity.org

À propos du Comité supérieur pour la fraternité humaine

Le Comité supérieur est un ensemble diversifié de responsables religieux, de spécialistes de l'éducation et de responsables culturels du monde entier chargés de mettre en œuvre les principes et les aspirations exposés dans le Document sur la fraternité humaine.

Les travaux du comité comprennent des rencontres avec des chefs religieux, des responsables d'organisations internationales et d'autres personnes dans le monde entier afin de soutenir et de diffuser les valeurs de respect mutuel et de coexistence pacifique, ainsi que de fournir des conseils sur diverses initiatives visant à concrétiser les objectifs du document, notamment la Maison de la famille abrahamique, un centre interconfessionnel devant être construit à Abu Dhabi (Émirats arabes unis).

Le comité en est à un moment précoce mais palpitant de son parcours et commence à jeter les bases de la manière dont il travaillera de manière collective pour atteindre ses objectifs et continuera à s'élargir pour inclure des dirigeants d'autres religions, dénominations et croyances.

