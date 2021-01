Stan Shih, coproducteur, a présenté le troisième concert annuel du Nouvel An du One Song Orchestra aux amateurs de musique de Taïwan alors que l'île continue de mettre en œuvre des mesures rigoureuses de prévention des maladies dans le contexte de la pandémie

TAIPEI, 5 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le concert « The Sounds of Taiwan » donné pour l'arrivée de l'année 2021 a fait salle comble à Taïwan et a été diffusé en direct dans le monde entier le 1er janvier. Il s'agit de la troisième édition du concert annuel présenté par le One Song Orchestra. Le concert a pu avoir lieu grâce à la mise en place de mesures de prévention rigoureuses sur l'île.