Le concours d'innovation et de développement mobile de Huawei 2022 se termine et la liste des gagnants est dévoilée

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le concours d'innovation et de développement mobile de Huawei vient de prendre fin après la soumission de plus de 2 500 applications innovantes de plus 5 000 équipes depuis plus de 100 jours. Plus de 530 équipes d'étudiants développeurs et plus de 500 développeuses ont participé au concours, mettant en avant les innovations de jeunes développeurs et développeuses.

Nombre record de participants, large éventail d'innovations

Ce concours s'est tenu dans cinq régions du monde : Chine, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient, Afrique, et Amérique latine, avec un nombre record d'équipes inscrites et de participations.

Dans la région chinoise du concours, Koudai Story a remporté le prix de la couverture de tous les scénarios. L'application est compatible sur de nombreux appareils, notamment des montres, des dispositifs télématiques et des tablettes, rendant le storytelling accessible à tout moment. Parmi les lauréats du Prix de l'innovation étudiante figuraient Rehabilitation Housekeeper et WEight ; le premier intègre les fonctions de débogage cloud et de test cloud et permet de faciliter la formation de réinsertion, et le deuxième intègre les fonctions cloud et la base de données cloud et propose des solutions d'alimentation saine.

D'autres régions concurrentes ont également attiré des candidatures de qualité supérieure avec une énorme valeur sociale, visant à ouvrir la voie à un avenir numérique plus brillant et plus innovant. Par exemple, KonsultaMD en Asie-Pacifique comble l'écart entre les patients et le personnel médical et fournit des services de consultation de haut niveau. GreenIt en Europe lutte contre le changement climatique en aidant à mettre en place un avenir sans carbone. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du concours, Us And Them aide les enfants présentant une déficience intellectuelle à recevoir une formation scientifique de réinsertion chez eux. En Amérique latine, Sofie - Red de bienestar offre un soutien émotionnel à un large éventail d'utilisateurs.

Applications gagnantes

Encourager les avantages incitatifs et le soutien aux développeurs, inspirer les innovations intelligentes pour tous les scénarios

Le concours de cette année comprenait une série de récompenses intéressantes, notamment des avantages spéciaux et des ressources de services sans serveur sur AppGallery Connect.

Huawei continuera de soutenir les développeurs mondiaux dans leur démarche d'innovation, en proposant plusieurs concours et avantages incitatifs, ainsi qu'un écosystème axé sur l'innovation qui rend les solutions intelligentes plus accessibles que jamais.

