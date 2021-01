Le concours international d'IA junior de Sberbank/AI Alliance accepte les candidatures

MOSCOU, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le concours international junior 2021 d'IA accepte les candidatures des écoliers. Organisé par Sber conjointement avec les sociétés d'AI Alliance. Le concours a pour mission de populariser l'intelligence artificielle auprès des enfants et des jeunes, ainsi que d'engager et de soutenir les enfants ayant des talents exceptionnels en matière d'IA dans le monde entier.

Les concurrents s'affronteront dans l'un des dix domaines suivants : analyse des données de détection de la Terre, EdTech, sécurité, services de recommandation, finances, robotique, véhicules aériens sans pilote, médecine, etc. L'étape en ligne du concours commence le 31 janvier 2021 et comprendra deux parties : tout d'abord, les participants devront relever des défis sur le site web du concours , puis ils participeront à une épreuve par équipe, qui leur demandera de proposer une solution générale et de faire des tests d'IA individuels. Tout au long de la compétition, les équipes seront accompagnées par des experts de classe mondiale représentant les leaders de l'industrie.

Herman Gref, PDG, président du conseil d'administration de Sberbank :

« De nos jours, les enfants sont entourés de nouvelles technologies dès leur plus jeune âge, ce qui leur permet de maîtriser rapidement des domaines comme l'intelligence artificielle. Dans certains pays, cette formation commence dès la maternelle et l'école, tandis qu'en Russie, cette pratique prend rapidement de l'ampleur. Selon les études, ceux qui combinent les compétences de leur profession avec l'IA, comme les data scientists, seront parmi les spécialistes les plus recherchés du 21ème siècle. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en tant que partenaires d'AI Alliance, nous cherchons à utiliser le potentiel de nos entreprises et à offrir davantage de possibilités aux étudiants, à leurs enseignants et aux mentors dans les écoles et les universités. Je suis sûr que nos efforts permettront à la Russie de devenir un leader de l'IA dans un avenir proche, et les participants au concours s'inscriront dans les meilleurs collèges, feront carrière et remporteront de grands succès dans ce domaine. »

Le concours est ouvert aux écoliers de tous les pays. Les meilleurs se retrouveront à Moscou en septembre 2021 lors de la finale du concours international.

Vous pouvez envoyer votre inscription ici : https://aiijc.com

