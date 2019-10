Le conglomérat thaïlandais PM Group conclut un accord d'octroi de licence stratégique pour la technologie ConFlow Power en Asie du Sud-Est

PM Group se consacre activement au développement d'un portefeuille stratégique dans divers domaines, notamment les technologies perturbatrices et les énergies renouvelables. ConFlow Power vise une approche « rapidement commercialisable » pour sa technologie de batterie régénérante. Le partenariat entre les deux groupes apporte une valeur ajoutée mutuelle et des atouts complémentaires à leurs modèles commerciaux globaux.

La technologie de ConFlow Power est une révolution potentielle qui a produit d'excellents résultats en termes de performances pour PM Group. Lors d'une visite préparatoire à Londres au mois de septembre dernier, le dispositif a été soumis à des tests de résistance exhaustifs et à de nombreuses procédures de décharge-recharge échelonnés sur deux jours.

Suite à la visite fructueuse de PM Group, les négociations ont été finalisées, et aujourd'hui, PM Group a élargi son portefeuille de placements afin de représenter formellement et exclusivement ConFlow Power dans la région ASEAN du Sud-Est asiatique.

Edward Fitzpatrick, PDG d'ILOCX, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux que PM Group s'associe à ConFlow Power en tant que partenaire. Cette collaboration vient élargir le champ de nos activités et nous donne un point d'entrée rapide dans une région vitale du monde, l'Asie du Sud-Est, qui compte une population de plus de 640 millions de consommateurs, affiche un PIB de 2 800 milliards de dollars US, et constitue le troisième plus important marché au monde, avec une énorme demande potentielle pour la technologie ConFlow Power. »

Chalermchai Mahagitsiri, PDG de PM Group, a déclaré : « Ce partenariat exclusif établi avec ConFlow Power, le premier du genre en Asie, permettra à PM Group d'être à l'avant-garde d'une technologie transformatrice brevetée qui est sûre, respectueuse de l'environnement et peu coûteuse à fabriquer. »

ConFlow Power développe désormais un procédé de fabrication ultramoderne dans le cadre duquel les développeurs pourront envoyer des images en 3D de boîtiers de batterie sur mesure afin de les faire imprimer et tester en laboratoire. Une fois ce processus de test effectué, un bon de commande sera généré et le boîtier sera construit sur mesure, le tout en utilisant des contrats intelligents et un registre distribué.

Cette approche facilitera un déploiement rapide de dispositifs dans de nombreux secteurs et de multiples pays. Elle appuiera également la stratégie visant à confier tous les défis et les coûts de développement d'un large éventail d'appareils aux partenaires sous licence, qui seront régis par l'accord-cadre de licence de PM Group dans la région.

À propos de PM Group

PM Group est l'un des plus grands conglomérats privés thaïlandais, dont les intérêts vont du transport aux services pétroliers et gaziers en passant par les films plastiques, l'exploitation minière et les engrais, les points de vente de denrées alimentaires et de boissons, l'alimentation diététique et les compléments alimentaires, le divertissement, la promotion immobilière, les terrains de golf et les investissements dans l'économie numérique.

À propos de ConFlow Power

ConFlow Power est le nom commercial d'E-Getx Limited, une société immatriculée au Royaume-Uni. E-Getx est le propriétaire d'une technologie brevetée de dispositif d'alimentation électrique sûr et bon marché, qui produit une tension continue en attirant des électrons de l'atmosphère et en les recueillant via un nanofilm créé par l'inventeur de l'entreprise.

