Le congrès annuel d'IR mettra en vedette Gartner et Celent

Gareth Lodge , de Celent présentera une session d'analyse Transact sur The Payments New Normal, explorant l'avenir des cartes, le soulèvement des paiements en temps réel, l'impact d'ISO 20022 sur les paiements de grande valeur, et comment vous intégrer dans les processus de vos clients peut être une formule gagnante sur le marché en temps réel.

Megan Fernandez, de Gartner, donnera une séance d'analyse de Collaborate pour explorer la transformation du marché des communications unifiées, l'influence de la pandémie sur les tendances UC, UCaaS et Meetings, les plans des principaux fournisseurs de l'espace (y compris Cisco, Zoom, Microsoft et Avaya), et enfin des opportunités pour l'avenir.

« Accélérée par la pandémie, la modernisation des paiements et le milieu de travail hybride sont là pour rester, et avec eux, la demande pour une meilleure compréhension et une expérience utilisateur améliorée, » a déclaré Kevin Ryder, directeur du marketing et des produits chez IR. « Je suis enthousiasmé par le grand programme des conférenciers à IR Connect, en particulier par l'ajout de Gartner et Celent, des analystes de premier plan dans les domaines de la collaboration et des paiements, qui partageront leurs idées sur la navigation dans notre nouveau monde. »

L'ordre du jour comprend également un discours liminaire de John Ruthven, PDG, un aperçu de la vision des produits de IR par Kevin Ryder, directeur du marketing et des produits, ainsi que des mises à jour exclusives de la feuille de route des produits de James Brennan, responsables des produits Collaborate et David Guiver, responsable des produits Transact.

Les très attendus IR Connect Awards ont également été remaniés et de nouvelles catégories ont été lancées cette année, notamment Partenaire de l'année, Gourou technique et Transformation de l'expérience.

En s'inscrivant à l'événement, les participants auront également un accès gratuit de deux mois à IR Academy, où ils pourront suivre une formation officielle et obtenir une accréditation pour les solutions IR.

IR Connect aura lieu virtuellement le jeudi 21 octobre 2021 et sera offert gratuitement à tous les participants. Les inscriptions pour l'événement sont ouvertes dès à présent. Réservez votre place sur le site ir.com/connect.

