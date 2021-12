Le Connaught Bar de Londres est le numéro 1 du classement The World's 50 Best Bars 2021

- Connaught Bar est élu The World's Best Bar, sponsorisé par Perrier, pour la deuxième année consécutive.

- La liste 2021 comprend des bars de 17 pays, avec 18 nouvelles entrées réparties entre l'Australie, l'Inde, le Mexique, la Russie, l'Argentine, la Suède, l'Espagne, la Chine et les Émirats arabes unis

- L'innovateur français en matière de cocktails Remy Savage est honoré du titre de Roku Industry Icon

- Thunderbolt, Los Angeles, est nommé Campari One To Watch

- Re, Sydney, remporte le Ketel One Sustainable Bar Award

- Lab 22, Cardiff, remporte le titre inaugural Siete Misterios Best Cocktail Menu

- Hanky Panky, Mexico, gagne le Disaronno Highest New Entry Award, en arrivant à la 12e place

- Presidente, Buenos Aires, remporte le Nikka Highest Climber Award, gagnant 29 places

- Insider Bar, Moscou, remporte le London Essence Best New Opening

- Attaboy, New York, remporte le titre Rémy Martin Legend of The List

LONDRES, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars 2021, sponsorisé par Perrier, a été annoncé lors d'une cérémonie de remise des prix en direct le mardi 7 décembre à Londres, au Royaume-Uni, où des sommités de la scène mondiale des cocktails se sont réunies en personne pour la première fois depuis plus de deux ans. L'édition 2021 du classement annuel présente des bars de 17 pays, le Connaught Bar de Londres se classant numéro 1 et remportant les titres de The World's Best Bar et The Best Bar in Europe pour la deuxième année consécutive.