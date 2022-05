Le Conseil d'Administration d'HOPIUM propose la nomination de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports, en qualité d'administrateur

PARIS, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- HOPIUM, premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce aujourd'hui le renforcement de sa gouvernance, avec la proposition de nomination de Jean-Baptiste Djebbari en qualité d'administrateur. Cette nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale d'HOPIUM, le 20 juin 2022.

Olivier Lombard, fondateur et Président-Directeur général d'HOPIUM, a déclaré : « Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle française, et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l'énergie et des transports. Son arrivée au sein du Conseil d'Administration d'Hopium constitue une étape majeure de notre développement. Je me réjouis de démarrer cette collaboration et de pouvoir relever ensemble les défis de demain. »

Ministre français des Transports de 2019 à 2022, Jean-Baptiste Djebbari est une figure de référence dans le secteur des mobilités. Diplômé de l'ENAC et de l'École Polytechnique, il s'est précédemment illustré en tant que pilote de ligne et responsable de compagnies d'aviation d'affaire ainsi qu'à la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). Élu à l'Assemblée nationale en 2017, il se spécialise d'emblée dans les enjeux liés aux transports, et occupe la position de « whip » au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, avant d'être nommé au gouvernement.

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

