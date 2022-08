Le Conseil d'administration d'Italian Exhibition Group approuve le rapport semestriel, avec un chiffre d'affaires consolidé de 72,7 millions d'euros

Le nouveau membre du conseil d'administration, Gian Luca Brasini, prend ses fonctions

RIMINI, Italie, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Les résultats du rapport financier au 30 juin 2022 d'IEG (Italian Exhibition Group), société cotée sur Euronext Milan, ont surpassé toutes les attentes : le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 72,7 millions d'euros et la situation financière nette à 117,3 millions d'euros. Selon Corrado Peraboni, CEO d'IEG, « ces résultats confirment que le groupe des salons et congrès se rapproche des niveaux d'avant la pandémie. » Outre l'approbation du rapport financier, le Conseil d'administration a nommé Gian Luca Brasini comme nouveau membre du Conseil.

Corrado Peraboni CEO of Italian Exhibition Group

Principaux résultats du premier semestre 2022

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 72,7 millions d'euros, soit une augmentation de 65,6 millions d'euros par rapport au premier semestre 2021, période durant laquelle les restrictions liées à la pandémie avaient limité l'activité ; un EBITDA positif de 3,4 millions d'euros, soit une augmentation de 17,5 millions d'euros ; et un EBITDA ajusté de 5,7 millions d'euros, soit une amélioration de 19,3 millions d'euros. Ces résultats sont le fruit d'événements de grande importance pour le groupe, comme Vicenzaoro January, en collaboration avec TGold, Sigep et RiminiWellness, qui ont également eu un impact positif sur les services annexes.

Au cours du premier semestre 2022, 51 congrès ont été organisés dans les deux sites du Palacongressi de Rimini et du Centre des congrès de Vicenza, générant un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros, soit une augmentation de 5,5 millions d'euros par rapport à la même période en 2021.

Le sport est le fil rouge de la carrière de Gian Luca Brasini

Par passion et par formation professionnelle, M. Brasini, né en 1968, diplômé en économie et commerce, a consacré sa vie au sport, l'un des piliers du plan stratégique d'IEG présenté il y a environ un mois. En tant que sportif, ce responsable a porté 45 fois le maillot bleu de l' équipe nationale de handball et a remporté de nombreux titres dont une Ligue et une Coupe d'Italie.

Il est actuellement cadre supérieur chez Maggioli Spa , le principal fournisseur italien de services d'application et de solutions de publication pour les A.P. locales, et superviseur du marketing chez EHF Marketing GmbH , une société créée pour la gestion des droits de marketing de la Ligue des champions de handball, qui fait partie de l'EHF (Fédération européenne de handball) basée à Vienne.

Le communiqué de presse officiel consacré aux résultats semestriels d'IEG et le C.V. officiel de M. Brasini sont disponibles dans la section consacrée à la gouvernance d'entreprise à l'adresse www.iegexpo.it/fr

