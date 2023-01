Le conseil de faillite de HONX, Inc. fixe une date limite pour le dépôt des réclamations liées à des problèmes causés par l'amiante

HOUSTON, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- HONX, Inc. (« HONX ») a construit, possédé et exploité une raffinerie de pétrole, anciennement connue sous le nom de Hess Oil Virgin Islands Corporation (« HOVIC »), de 1965 à 1998 à Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines. Les travailleurs (ainsi que les membres de leur famille et les autres personnes qui sont entrées en contact avec eux) peuvent avoir été exposés à l'amiante.

Toute personne qui pense avoir une réclamation contre HONX pour une maladie liée à l'amiante doit soumettre une demande avant le 17 mars 2023 pour être éligible à une indemnisation.

Pratiquement toutes les raffineries de pétrole construites avant 1980 ont utilisé ou eu des produits contenant de l'amiante. L'amiante est une fibre qui était utilisée comme isolant dans les fils, les tuyaux, les chaudières, les générateurs, les purgeurs vapeur, les pompes, les vannes, les tableaux électriques, les joints, les matériaux d'emballage, les turbines, les compresseurs, le ciment et les tuyaux en ciment.

Les maladies liées à l'amiante peuvent être très graves ou mortelles : mésothéliome, cancer du poumon, cancer du larynx, cancer de l'œsophage, cancer du pharynx, cancer de l'estomac, asbestose et pneumoconiose. Même si l'exposition d'une personne à l'amiante a eu lieu il y a de nombreuses années, cet avis pourrait la concerner, car les maladies liées à l'amiante peuvent survenir des décennies après l'exposition.

Les personnes ont pu être exposées à l'amiante si elles ou un membre de leur famille ont travaillé à la raffinerie de pétrole en tant qu'employé ou contractuel, ou dans tout autre rôle. Les personnes ont également pu être exposées en entrant en contact avec une autre personne ayant travaillé à la raffinerie de pétrole (par exemple, si de l'amiante a été ramené à la maison sur les vêtements d'un conjoint ou d'un parent). Les demandes peuvent également être déposées au nom d'un membre de la famille qui est décédé, invalide ou mineur.

Pour toute personne susceptible d'avoir été exposée à l'amiante de la raffinerie de pétrole et qui a été diagnostiquée ou présente des symptômes d'une maladie liée à l'amiante, la date limite pour soumettre une réclamation est le 17 mars 2023 à 17h00 (heure du Centre). Les demandes peuvent être déposées en ligne à l'adresse www.St.CroixClaims.com. Les formulaires de réclamation sur papier peuvent être téléchargés sur le site Web ou demandés en appelant le 1-855-345-6272 (sans frais) ou le 949-236-4562 (international). Vous pouvez également obtenir de plus amples informations en contactant le comité Official Committee of Unsecured Creditors à l'adresse [email protected]. Il suffit de cinq minutes pour remplir un formulaire de réclamation.

Les travailleurs de la raffinerie de pétrole (ainsi que les membres de leur famille et les autres personnes qui ont été en contact avec eux) qui ont été diagnostiqués ou qui présentent des symptômes d'une maladie liée à l'amiante doivent soumettre une demande afin de préserver leur droit à une indemnisation par HONX. Les travailleurs de la raffinerie de pétrole (ainsi que les membres de leur famille et les autres personnes qui ont été en contact avec eux) qui n'ont jamais été diagnostiqués comme ayant une maladie liée à l'amiante ou qui n'ont jamais ressenti de symptômes doivent consulter un avocat.

Adresse e-mail : [email protected]

Téléphone : 855.345.6272 (sans frais) ou 949.236.4562 (international)

