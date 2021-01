Le conseil de surveillance d'Effectory accueille de nouveaux membres

AMSTERDAM, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Effectory, le plus grand fournisseur indépendant européen de solutions de rétroaction des employés, a le plaisir d'annoncer que deux membres externes se joindront au conseil de surveillance de l'entreprise : Idgar van Kippersluis et Quintin Schevernels.

Ils viendront renforcer le conseil de surveillance qui, jusqu'à présent, était composé d'Arne Barends et de Guido Heezen, les fondateurs de l'entreprise. Les parties prenantes et l'équipe de direction d'Effectory sont ravies d'accueillir M. van Kippersluis et M. Schevernels. Leur vaste expérience et leurs points de vue contribueront à la croissance rapide d'Effectory dans toute l'Europe.

Idgar van Kippersluis (1972) est un professeur distingué de l'école Insead et dirige The Fairness Factory, une entreprise qui promeut l'équité dans la société. Il est également le fondateur et le conseiller principal de Standard Investment, une société de capital-investissement pratique. En outre, il a une vaste expérience en conseil (McKinsey et Bain & Company). Son curriculum vitæ complet est disponible à la page suivante : https://www.linkedin.com/in/idgar-van-kippersluis-807120/.

Quintin Schevernels (1971) est PDG de Funda et membre du conseil de surveillance d'Infotheek. Il est extrêmement investi dans le domaine des start-ups néerlandaises et de l'expansion technologique, et est à la fois actionnaire et conseiller pour plusieurs des entreprises de ce secteur. Son curriculum vitæ complet est disponible à la page suivante : https://www.linkedin.com/in/quintinschevernels/.

À propos d'Effectory

Effectory est le plus grand fournisseur indépendant européen de solutions de rétroaction des employés. Basant ses activités sur les 25 ans d'expérience de ses bureaux à Amsterdam, au Cap, à Malmö et à Munich, Effectory crée des programmes de rétroaction des employés pour des organisations du marché intermédiaire et de grandes multinationales comme Bosch, BSH, Syngenta, Fazer, Jumbo et Rituals. La plateforme de bout en bout, disponible en 35 langues, permet aux entreprises d'accroître l'engagement de leurs employés dans l'ensemble de l'organisation et d'obtenir des résultats organisationnels, en recueillant des commentaires pendant toute l'expérience des employés et en fournissant des renseignements sur les personnes ainsi que des données exploitables. En tant que précurseur européen de la sécurité des données, Effectory est conforme au RGPD et au DSVGO et à la norme ISO/IEC 27001. Effectory est reconnue comme une entreprise à croissance rapide par le quotidien indépendant néerlandais Financial Daily. À l'heure actuelle, plus de 200 spécialistes de l'engagement soutiennent plus de 1 200 organisations dans 110 pays à travers le monde.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.effectory.com. Nous sommes heureux de vous aider.

