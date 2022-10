Le constructeur allemand de véhicules électriques Next.e.GO Mobile SE fait plusieurs annonces au Salon de l'auto de Paris et présente notamment l'e.Xpress

Le constructeur allemand de véhicules électriques Next.e.GO Mobile SE fait plusieurs annonces au Salon de l'auto de Paris et présente notamment un nouveau véhicule commercial, compact et à zéro émission, pour la livraison sur le dernier kilomètre, l'e.Xpress

Next.e.GO Mobile SE annonce le lancement des ventes du nouveau modèle e.wave X à compter du 17 octobre, exclusivement pour les clients ayant des réservations

Next e. GO Mobile SE présentera également un nouveau véhicule de livraison commercial du dernier kilomètre, l'e. Xpress

GO Xpress Next .e. GO Mobile SE annonce un partenariat stratégique avec Ample Inc ., basée aux États-Unis, en vue de développer un échange de batteries automatique, unique, rapide et pratique

GO partenariat Inc Next .e. GO Mobile SE annonce une coopération stratégique avec la société Fintech allemande OneFor Holding GmbH , afin de fournir aux clients un accès instantané à des prêts de voitures personnelles pour une valeur maximale de 25 000 euros

AACHEN, Allemagne, et PARIS, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Fabricant allemand indépendant de véhicules électriques, Next.e.GO Mobile SE (« e.GO »), a fait plusieurs annonces aujourd'hui au Salon de l'auto de Paris, notamment le lancement des ventes pour le véhicule électrique e.wave X. Les premiers véhicules e.wave X sortis de la chaîne de montage seront réservés aux clients ayant fait des réservations depuis le début de l'été cette année. Les nouvelles couleurs et lignes de finition désormais disponibles via le configurateur e.GO, permettent à ces clients d'être les premiers à configurer et passer une commande pour leur véhicule individuel pendant cette période exclusive. Après avoir exécuté les commandes de réservation, le configurateur de ventes e.GO sera alors accessible au public à compter du 1er décembre 2022. Tous les détails sur les données techniques, les options et les équipements spéciaux, ainsi que sur les prix, sont disponibles dans les catalogues de produits et le configurateur.

The e.GO booth at Paris Motorshow e.wave X and e.Xpress

e.GO présentera également au Salon de l'auto de Paris un nouveau véhicule électrique, commercial et compact, pour la livraison du dernier kilomètre, l'e.Xpress, conçu pour répondre à la demande croissante de livraisons urbaines à zéro émission et de véhicules commerciaux. L'e.Xpress vise à répondre aux principaux besoins d'un gestionnaire de flotte commerciale, notamment en ce qui concerne le temps de disponibilité, la vitesse de charge et la valeur résiduelle, en proposant une solution unique et universelle d'échange de batteries qui est conçue pour être aussi rapide et pratique que de faire le plein de vieux véhicules. La solution est le fruit d'une coopération stratégique entre e.GO et Ample, un fournisseur américain de solutions technologiques et énergétiques, qui utilise la robotique autonome et la structure modulaire des batteries pour améliorer l'approvisionnement énergétique pour le transport électrique.

L'e.Xpress est livré avec une peau polymère durable destinée à réduire le coût et le temps de réparation du cycle de vie. Il offre un volume de fret allant jusqu'à 940 litres en fonction de la configuration sélectionnée, avec une charge utile brute allant jusqu'à 240 kg. Il sera doté d'une batterie échangeable et, en fonction de la configuration sélectionnée, devrait offrir une autonomie urbaine allant jusqu'à 230 km. Le temps d'échange de batteries ne devrait prendre que quelques minutes. L'e.Xpress sera proposé aux clients, aux entreprises et aux exploitants de parcs de véhicules, soit avec la batterie incluse dans leur achat, soit avec un modèle d'abonnement, où le client n'a pas besoin d'acheter la batterie mais souscrit à un approvisionnement en énergie et à une utilisation de cette énergie. Le début des réservations pour l'e.Xpress est prévu pour le 2 novembre 2022.

e.GO annonce par ailleurs le début d'une coopération stratégique avec OneFor, une société allemande innovante de technologie financière, axée sur le financement et les paiements numériques des consommateurs. L'objectif est de fournir aux clients un accès instantané à des prêts de voitures personnelles pour une valeur maximale de 25 000 euros[1]. Les prêts automobiles personnels sont traités rapidement et sont assortis de taux d'intérêt fixes et d'une période de remboursement pouvant aller jusqu'à 84 mois[2].

« À e.GO, nous avons fait de la simplicité, de la praticité et de la circularité notre mission et la solution à certains des défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. C'est la raison pour laquelle nous misons sur l'innovation et la technologie pour soutenir les populations et leur donner les moyens d'agir tout au long de leur parcours durable. Notre engagement se reflète dans les propositions que nous faisons à nos clients : un véhicule électrique urbain doté d'une solution de recharge aussi rapide et pratique que le ravitaillement traditionnel, mais ne pesant pas aussi lourdement sur les ressources limitées de la planète ou les infrastructures énergétiques, ou un accès à des solutions financières innovantes qui permettent à ceux qui le souhaitent de faire leur choix de mobilité durable », explique Ali Vezvaei, président du conseil d'administration d'e.GO.

À propos d'Ample : Basée à San Francisco, aux États-Unis, Ample Inc. est un fournisseur de solutions technologiques qui utilise la robotique autonome et la technologie de batterie modulaire intelligente pour améliorer la livraison d'énergie pour le transport électrique. L'entreprise a créé une plateforme économique, rapidement déployable et largement accessible, qui offre en quelques minutes une charge complète aux véhicules électriques. ( www.ample.com )

À propos d'OneFor : OneFor Holding GmbH, basée en Allemagne, est une entreprise de technologie financière qui propose diverses applications et services d'argent numérique, y compris des comptes sans frontières, des services de paiement et de carte ainsi que des prêts personnels et des investissements. La solution de carte est prise en charge par Mastercard International. OneFor permet de créer un compte familial sans frontière, de transformer des transactions uniques en moments de connexion, de créer des expériences partagées et d'accroître l'inclusion financière qui favorise le développement économique. ( www.onefor.com )

1) Les modalités d'OneFor s'appliquent.

2) Les modalités d'OneFor s'appliquent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922687/eGO_Booth_Paris_Motorshow.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922689/e_wave_X_and_e_Xpress.jpg

SOURCE Next.e.GO Mobile