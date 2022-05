Le coup d'envoi des événements thématiques de la Journée internationale du tourisme de montagne 2022 est donné en ligne

LONDRES, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- L'activité de la Journée internationale du tourisme de montagne a débuté en ligne le 27 mai et s'est poursuivie jusqu'au 29 mai. Il a été commandé par l'Alliance internationale du tourisme de montagne (IMTA).

Les événements ont eu lieu en ligne et en présentiel à l'échelle mondiale. Elle s'est concentrée sur le concept de « reconstruction du tourisme post-pandémie », de « redémarrage de modes de vie sains » et de « reconnexion du dialogue intercontinental », en mettant en avant le thème « Le tourisme de montagne favorise une vie saine et les échanges culturels ».

Les événements ont été soutenus par le World Travel and Tourism Council (WTTC) et la Fédération internationale de marche nordique (INWA). Le responsable du ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine, Shao Qiwei-Vice-président de l'AIMT, Lu Yongzheng-membre du comité permanent du comité provincial du CPC Guizhou et chef du département de la publicité du comité provincial du CPC Guizhou, He Yafei- Secrétaire général de l'IMTA, Maribel Rodriguez-WTTC Senior Vice President, Membership & Commercial, AkiKarihtala- Président de l'INWA, Ambassadeur de Géorgie en Chine, Chef de mission adjoint de l'Ambassade d'Israël en Chine ont partagé leurs conversations et expériences constructives.

En outre, les événements ont permis de mettre en contact des membres de l'AMTI, des institutions et agences de destination, des entreprises et des experts sur les cinq continents. Les délégués et les invités de plus de 30 pays ont mené des interactions multidimensionnelles, multi-niveaux et diversifiées autour du thème et des trois sujets principaux pour discuter, construire et partager le brillant avenir du tourisme de montagne.

Les événements ont été simultanément diffusés sur Facebook et YouTube ainsi que sur les plateformes chinoises telles que Cultural Tourism China APP, le Weibo officiel de Cultural Tourism China, Tencent et Baidu. La rediffusion des événements a pu se faire par le biais du compte de Discovery China sur les plateformes de médias sociaux.

Contact : [email protected], 020 8899 7420

SOURCE Propeller TV