Le courtier allemand RoboMarkets Deutschland GMBH propose ses services dédiés aux investisseurs professionnels uniquement sous la marque RoboMarkets Pro

LIMASSOL, Chypre, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- RoboMarkets Deutschland GMBH, un courtier réglementé par l'Autorité fédérale de supervision financière (BaFin) et immatriculé à Francfort-sur-le-Main, annonce le début de la fourniture de ses services destinés uniquement à ses clients professionnels. Pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie, la société a lancé une nouvelle marque, RoboMarkets Pro, avec laquelle elle poursuivra ses activités en Allemagne.

RoboMarkets Pro mettra l'accent sur la collaboration avec les clients professionnels qui souhaitent coopérer avec un courtier réglementé par l'UE et qui recherchent des produits d'investissement et des conditions de négociation spécifiques. Cette décision, motivée par des raisons commerciales, vise à satisfaire les exigences et la demande des clients allemands et à leur donner accès à des conditions spéciales pour certains actifs, notamment les DE40, les actions, les paires de devises et plus de 12 000 autres produits dans lesquels investir avec un effet de levier allant jusqu'à 1:300. Les clients de RoboMarkets Pro bénéficieront également de contrats d'échange gratuits jusqu'à fin 2022 et de nombreux autres outils destinés aux traders professionnels.

Maximilian Felske, directeur général de RoboMarkets Pro, a déclaré : « Les traders professionnels constituent actuellement le groupe de clients le plus négligé dans le secteur du courtage. Nous nous efforçons donc de leur accorder une plus grande attention et de faciliter leurs transactions. Si vous êtes un trader fréquent pouvant être qualifié de professionnel, trader avec un courtier réglementé par l'UE présente beaucoup plus d'avantages que de trader à l'étranger. »

Au milieu de l'année 2018, lorsque l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a modifié la réglementation et restreint les valeurs de levier pour les contrats sur différence (CFD), une grande partie des traders actifs ont été contraints de se délocaliser. Certains d'entre eux n'avaient pas d'autre choix, car ils ne remplissaient pas les critères pour être considérés comme des professionnels, tandis que d'autres ont dû fournir un travail plus intense que ceux qui étaient réglementés par l'UE en raison des tendances générales du marché. Beaucoup de choses ont changé depuis, et de plus en plus de clients opèrent avec de gros volumes d'actions, de CFD et de devises. Par conséquent, la reprise générale de l'économie et la hausse des prix des actifs ont alimenté la croissance des portefeuilles des investisseurs, qui sont devenus comparables à ceux des professionnels, ce qui exige une nouvelle approche de la prestation de services.

« Nous constatons que ce groupe de clients a une demande croissante de produits à fort effet de levier. Nous nous efforcerons donc de les satisfaire en les accompagnant de la meilleure façon possible, en commençant par un processus d'intégration et en poursuivant avec des conditions spécifiques pour les produits les plus demandés : les CFDs sur les principaux index, les paires de devises majeures, etc. De plus, nous croyons fermement que tout groupe de courtage solide et bien établi est beaucoup plus à l'aise avec des traders actifs principalement dans les entités réglementées par l'UE qu'avec des traders qui essaient d'intégrer des unités étrangères de leur propre initiative. Les traders sont également beaucoup plus protégés et confiants lorsqu'ils traitent avec les unités réglementées par l'UE en raison de la sécurité, de la variété des méthodes de dépôt et de retrait et de l'assistance clientèle locale disponible », a ajouté Maximilian Felske.

À propos de RoboMarkets Pro

RoboMarkets Pro est la marque de RoboMarkets Deutschland GmbH. RoboMarkets Deutschland GmbH est un courtier allemand supervisé par l'Autorité fédérale de supervision financière allemande et immatriculé au numéro 154068. Il fournit des services financiers aux résidents des pays de l'UE et de l'EEE. Pour en savoir plus sur les produits et activités de la société, rendez-vous sur le site www.robomarkets.de .

