Le courtier de premier plan en Forex et CFD, FP Markets, élargit son offre de Forex en Afrique, Amérique latine et Asie

SYDNEY, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- De nouvelles paires de devises exotiques sont désormais disponibles sur les plateformes de négociation MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5) de FP Markets.

En 2022, les opérations de négociation sur le marché des changes ont atteint le chiffre impressionnant de 7 500 milliards de dollars US par jour, contre 6 600 milliards de dollars US trois ans plus tôt. Par conséquent, FP Markets - un leader mondial sur le marché du Forex et des CFD - élargit son offre de paires de devises exotiques.

Les devises suivantes peuvent désormais être négociées contre le dollar américain :

le shilling kenyan

le shilling ougandais

le peso chilien

le peso colombien

le nouveau dollar de Taiwan

le kwacha zambien

le pula du Botswana

La décision d'ajouter d'autres paires de devises exotiques, portant l'offre totale dans l'industrie du Forex à plus de 70 paires de devises, complète la large gamme de produits financiers de FP Markets, tels que les matières premières , les indices boursiers, les actions individuelles, les crypto-monnaies , les obligations , les ETF et plus encore.

Craig Allison, responsable du groupe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré : « En tant que courtier de premier plan, notre objectif est toujours la satisfaction du client. Par conséquent, les paires de devises supplémentaires, qui peuvent être négociées via nos plateformes de négociation MT4 ou MT5, offrent aux investisseurs plus de choix et plus de flexibilité lors de leurs opérations de négociation sur le marché des devises. »

Créée en 2005, FP Markets est un courtier réglementé qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables, des spreads toujours serrés, une exécution rapide, un service à la clientèle inégalé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un éventail de types de comptes différents pour correspondre à toutes les stratégies et tous les styles de négociation. Outre les prix bruts (raw pricing), les clients bénéficient également de prix agrégés auprès de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan.

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier Forex mondial réglementé par l'Australie, avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur son compte pro.

Téléchargez l'application mobile de FP Markets et effectuez des transactions en toute mobilité sur plusieurs puissantes plateformes en ligne telles que MetaTrader4 , MetaTrader5 , WebTrader et Iress .

et effectuez des transactions en toute mobilité sur plusieurs puissantes plateformes en ligne telles que , , et . Le service multilingue exceptionnel de la société, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été reconnu par Investment Trends comme abritant certains des clients les plus satisfaits du secteur, ayant reçu le prix « The Highest Overall Client Satisfaction Award », cinq années consécutives, de Investment Trends.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards.

» quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards. FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading Forex dans l'UE » aux Global Forex Awards de 2021.

» aux Global Forex Awards de 2021. FP Markets s'est vu décerner le prix du « Meilleur courtier Forex de l'UE » et du « Meilleur programme de partenariat Forex » lors des Global Forex Awards 2022.

FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

Pour obtenir plus de détails sur l'offre étendue de l'entreprise, veuillez consulter le site : https://www.fpmarkets.com/ .

