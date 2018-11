Le coût du captage du CO2 baisse de 67 % dans la prochaine centrale de captage du carbone

ÉDIMBOURG, Écosse, November 29, 2018 /PRNewswire/ --

L'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre, soit « centre des connaissances ») a publié aujourd'hui une nouvelle étude très attendue qui met en avant des réductions considérables des coûts liés au captage et au stockage du carbone (CSC). Cette publication coïncide avec le Sommet international sur le CSC organisé par le gouvernement du Royaume-Uni et l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

D'importantes réductions du coût des investissements - L'une des principales conclusions de l'étude de faisabilité du CSC, réalisée par le Knowledge Centre dans la centrale électrique de Shand, est la diminution de 67 % des coûts par tonne de CO 2 capturée, selon l'étude de cas reflétée dans le rapport. Puisque cette technologie était considérée coûteuse, le rapport est une bonne nouvelle pour tous ceux qui reconnaissent le rôle essentiel que le CSC doit jouer dans la lutte contre le changement climatique.

Il est généralement reconnu que le CSC appliqué à la fois aux industries responsables de très grandes émissions de carbone et à la production d'électricité a un rôle essentiel à jouer dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans un rapport récent sur les effets d'un réchauffement planétaire de 1,5° C, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a souligné l'importance unique des technologies CSC pour atteindre les objectifs climatiques. Grâce à l'importante réduction des coûts s'appuyant sur l'expérience en termes d'exploitation et de conception acquise par le biais de projets initiaux et à d'autres innovations à venir, le CSC trouve désormais ses marques dans une large gamme de secteurs d'activités où il va jouer un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs climatiques.

L'étude de faisabilité du CSC menée sur le site de Shand s'appuie sur une étude indépendante portant sur la construction et la conception du projet CSC sur la centrale « Boundary Dam 3 » de SaskPower. Non seulement l'étude de faisabilité du CSC sur la centrale de Shand a mis en exergue la réduction des coûts, mais elle est aussi parvenue aux principales conclusions suivantes :

Une conception qui garantit une meilleure réactivité à la demande fluctuante des clients en termes d'électricité, élément de plus en plus nécessaire dans les systèmes électriques qui présentent des niveaux croissants d'énergies renouvelables variables telles que l'énergie éolienne et photovoltaïque ; Une conception qui réduit au maximum les besoins en eau ; et Une réduction significative de la complexité des processus, qui permet de maximiser les gains d'efficacité.

Ils ont dit

« Le déploiement au niveau mondial du CSC à grande échelle pourrait constituer un rapprochement important du déploiement de grande envergure dans une large gamme de secteurs d'activités pour répondre aux objectifs internationaux sur le changement climatique. Nous avons hâte de nous impliquer rapidement avec les acteurs du déploiement pour maximiser les économies de coûts et les gains d'efficacité. »

- Mike Monea, président-directeur général de l'International CCS Knowledge Centre

« Les résultats de l'étude sont tout à fait impressionnants. Nous sommes contents de voir que l'application de notre technologique contribue à ce résultat, et nous sommes très heureux de participer à l'étude CSC réalisée sur le site de Shand. »

- Kenji Terasawa - Directeur délégué (membre du Conseil d'administration), vice-président exécutif de MHI Engineering Ltd.

Vous pouvez lire le résumé ou le rapport complet en ligne en cliquant sur https://ccsknowledge.com/news

Faits marquants

Étude d e faisabilité du CSC réalisée sur le site de Shand (« étude Shand »)

L'étude Shand a été réalisée en vertu des lignes directrices de l'American Association of Costing Engineers (AACE) - Association américaine des ingénieurs étude de prix - pour une estimation « de niveau 4 » et elle a utilisé des approches novatrices en termes de conception et de technologies, ce qui s'est traduit par des résultats économiques encourageants pour l'avenir du CSC.

L'étude montre que, par rapport au projet CSC mené dans la centrale Boundary Dam 3 (BD3), un système CSC mis en place sur le site de Shand pourrait permettre de réduire les coûts d'investissement de captage de 67 % par tonne de CO 2 capturée, et de réaliser 92 % d'économies potentielles sur les coûts d'investissement liés à l'intégration des centrales électriques.

capturée, et de réaliser 92 % d'économies potentielles sur les coûts d'investissement liés à l'intégration des centrales électriques. Selon ce modèle, le coût actualisé du CO 2 capturé est calculé sur la base de 45 USD par tonne.

capturé est calculé sur la base de 45 USD par tonne. Le CSC de deuxième génération peut capturer davantage d'émissions à des charges plus faibles (à savoir la production d'électricité), de sorte qu'un taux de captage supérieur à 90 % est envisageable. Cela signifie que le CSC est susceptible de bien s'intégrer aux énergies renouvelables qui génèrent une charge variable. Le taux de captage du CO 2 pourrait atteindre 97 % pour une charge électrique de 62 %.

pourrait atteindre 97 % pour une charge électrique de 62 %. Le système CSC du site de Shand serait conçu sans besoin d'eau supplémentaire, ce qui atténuerait une contrainte importante pour la modernisation et l'expansion de l'exploitation des centrales thermiques.

Jusqu'à 140 000 tonnes de cendres volantes recueillies par an sur ce site pourraient être vendues sur le marché du béton (en fonction de la demande), ce qui pourrait contrebalancer les émissions de la production de béton. Cela équivaut à une réduction nette potentielle de 125 000 tonnes de CO 2 chaque année et se traduit par une installation dont les émissions nettes de CO 2 pourraient être négatives.

chaque année et se traduit par une installation dont les émissions nettes de CO pourraient être négatives. Le projet CSC de Shand présente une capacité nominale de 2 millions de tonnes de CO 2 capturées par an, soit deux fois la capacité nominale initiale du BD3 (cette économie d'échelle réduit les coûts).

Liens d'intérêt sur le changement climatique

Le CSC est considéré essentiel dans trois des quatre orientations pour maintenir le réchauffement de la planète dans les limites des 1,5º C - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius

La plupart des pays ne peuvent atteindre leurs objectifs d'émissions sans avoir recours au CSC, et pour ceux qui le peuvent, l'augmentation moyenne des coûts d'atténuation est de l'ordre de 138 % - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : IPCC AR5 2014

Liens d'intérêt sur le CSC

Ce que d'autres personnes déclarent au sujet de l'étude de faisabilité du CSC menée sur le site de Shand :

« Cette étude novatrice détruit une fois pour toutes le mythe selon lequel le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) dans le secteur de l'électricité ne constitue pas une option d'atténuation rentable. L'étude démontre clairement que le CCUS portant sur le charbon peut être compétitif par rapport au gaz naturel, même avec les prix très bas du gaz en Amérique du Nord. »

- John Gale, directeur général de l'IEAGHG

« Le rapport public de l'étude de faisabilité du CSC menée sur le site de Shand apporte une analyse importante et opportune de la façon dont la dernière génération de technologie de captage et de stockage du carbone peut être mise au point pour réduire considérablement les coûts ainsi que les émissions, par rapport aux installations de première génération situées dans le 'Boundary Dam 3' de SaskPower. La prise en compte par l'étude des caractéristiques et de l'exploitation propres au site de la centrale électrique du Shand la rend particulièrement fiable et précieuse en tant qu'indicateur des progrès réalisés sur la courbe d'apprentissage du CSC. »

- Professeur Edward S. Rubin, université Carnegie Mellon

« L'étude de faisabilité portant sur l'application du CSC à la centrale électrique de Shand est une contribution précieuse au corpus croissant de connaissances sur la nécessité du CSC pour l'environnement et l'économie. Qui plus est, l'étude prouve qu'il n'y a rien de tel que d'apprendre par la pratique pour améliorer très nettement l'ingénierie, la gestion de projet et l'économie des nouvelles technologies. Le gouvernement de la province du Saskatchewan et l'International CCS Knowledge Centre ont démontré la valeur qu'ils ont dégagée de leur investissement de premier plan, portant sur la construction de l'installation révolutionnaire de CSC sur le site Boundary Dam 3, dont l'expérience a permis de réaliser des améliorations considérables dans la centrale la plus proche, qui sont décrites dans l'étude de faisabilité menée sur le site de Shand. »

- Global CCS Institute.

L'équipe de l'International CCS Knowledge Centre a montré comment on peut réduire les coûts en apprenant par la pratique. Le remodelage en vue de la modernisation du processus CSC, émanant de l'étude de faisabilité du CSC sur le site de Shand montre comment tous les pays économiseront du temps et de l'argent en mettant en œuvre les technologies CCUS de dernière génération dans le cadre de l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. Cela permet par ailleurs aux marchés de l'énergie de choisir des centrales électriques au charbon comme source d'énergie fiable et à faibles émissions, tout en développant une solution relative au CO 2 et destinée à l'industrie. »

- Stephen Malss, directeur de la technologie à faibles émissions de carbone chez COAL21

« Le CSC constitue un outil important pour réduire nos émissions de CO 2 . Et cela fonctionne ! Le rapport montre que l'amélioration continue résultant de l'apprentissage sur le terrain peut contribuer à entraîner une baisse des coûts et, dans ce cas-ci, à réduire considérablement les coûts grâce à de nouvelles applications. La possibilité de récupération assistée du pétrole (RAH) à partir du CO 2 comme option d'utilisation du CO 2 constitue un tremplin vers un déploiement à plus grande échelle du CSC. Grâce à un programme de mesure, de contrôle et de vérification (VMM) propre au site et axé sur les risques, il est possible de faire la preuve d'un stockage en toute sécurité dans le réservoir.

Le CSC s'applique à d'autres domaines que le pétrole et le gaz. Il est avéré nécessaire dans la fabrication d'engrais, de ciment, d'acier et dans la production d'électricité. Lorsqu'il est intégré aux énergies renouvelables, le CSC constitue un moyen efficace de réduire les émissions de CO 2 . Par exemple, une réduction d'un million de tonnes d'émissions grâce au CSC équivaut à une année d'émissions liées au transport à Tokyo. Allié à la production de biocarburants, il peut même constituer un moyen efficace d'obtenir des émissions négatives.

Outre la valeur ajoutée qu'apporte le CSC en termes de réduction des émissions de CO 2 , il joue un rôle essentiel dans la création d'emplois. Une installation de CSC d'un million de tonnes par an peut créer des centaines d'emplois pendant les quelques années de la construction et fournir des emplois permanents au personnel d'entretien, d'exploitation et technique chargé d'exploiter l'installation. »

- Tim Wiwchar, directeur des opportunités commerciales chez Shell

À propos de l'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) :

Exerçant ses activités depuis 2016 sous l'égide d'un conseil indépendant, le Knowledge Centre a été créé par BHP et SaskPower. Il a pour mission de faire progresser la compréhension et le déploiement à l'échelle mondiale du CSC de grande envergure, afin de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le Knowledge Centre apporte le savoir-faire nécessaire à la mise en œuvre de projets CSC à grande échelle, ainsi qu'à l'optimisation du CSC grâce aux enseignements fondamentaux tirés à la fois de l'installation CSC entièrement intégrée sur la centrale « Boundary Dam 3 » et de l'étude portant sur le CSC de deuxième génération, connue sous le nom de « Shand CCS Feasibility Study ». Pour en savoir plus : https://ccsknowledge.com/

