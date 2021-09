Le CPOPC organise un concours de rédaction sur le thème des petits exploitants

Étant donné que plus de 40 % de la production mondiale d'huile de palme est assurée par des petits exploitants, les histoires devraient se concentrer sur le rôle important de ces derniers dans l'industrie de l'huile de palme, tout en reconnaissant que leurs vies sont également confrontées à des enjeux. Il est temps que nous commencions à reconnaître les contributions substantielles des petits exploitants à l'industrie de l'huile de palme pour atteindre l'un des éléments les plus importants des objectifs de développement durable (ODD), à savoir la consommation et la production durables. Grâce à ce concours, le CPOPC espère faire comprendre l'importance d'établir une alliance mondiale des petits exploitants de palmiers à huile des pays producteurs d'huile de palme, où le partage d'informations et la collaboration se poursuivront.

Ce concours pourrait faire apprécier le rôle important des petits exploitants dans la fourniture d'huile végétale abordable pour l'alimentation et l'énergie.

Les gagnants peuvent remporter jusqu'à 1 000 USD et avoir la chance de partager des histoires vraies quant aux efforts déployés par les petits exploitants pour gérer leurs plantations et créer une vie décente pour leurs familles. La CPOPC offre des prix d'une valeur de 7 950 USD à tous les participants gagnants.

Les participants peuvent présenter leurs histoires de 500 à 750 mots dans l'une de ces langues : en indonésien, en malaisien, en anglais, en espagnol ou en français.

Les catégories sont les suivantes :

Travail décent, éducation et communauté durable

Lutte contre la pauvreté, faim zéro, santé et croissance économique

Lutte contre le changement climatique, environnement et biodiversité

Toutes les histoires gagnantes seront publiées dans un livre. La date limite pour nous faire parvenir vos nouvelles est le 30 septembre 2021. Elles peuvent être envoyées à [email protected].

Pour plus d'informations sur le concours, veuillez consulter le site : https://www.cpopc.org/events/

