La société Berjaya Retail S. Berhad, détenue par le magna malaisien Vincent Tan, a manqué de se conformer à la sentence arbitrale internationale

Les avoirs de KV Kortrijk sont gelés

NEW YORK, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, General Wireless Operations Inc. (« la Société »), a institué une saisie conservatoire sur K.V. Kortrijk, le club de football belge, qui appartient en dernier ressort à Vincent Tan. M. Tan est un homme d'affaires malaisien qui est propriétaire d'un certain nombre de clubs de football dans le monde, y compris Cardiff City, le Los Angeles Football Club et FK Sarajevo. M. Tan est également propriétaire de Berjaya Retail S. Berhad, qui a manqué de se conformer à une sentence arbitrale internationale en faveur de General Wireless Operations Inc. La saisie de K.V. Kortrijk est due à son manquement à se conformer à la sentence arbitrale internationale, comme indiqué dans des dépôts séparés entre les parties auprès du tribunal de première instance des États-Unis pour le tribunal de première instance sud de New York, affaire no. 1:10-cv-01016.

Par le biais de sa société par actions Berjaya Corporation (KLSE : BJCORP) et d'autres véhicules privés, dont Berjaya Retail, M. Tan retient des participations dans diverses entreprises, parmi lesquelles Starbucks, Wendy's, Krispy Kreme, 7-11, Singer, et Kenny Rogers. Berjaya Retail de M. Tan est également propriétaire des franchises malaisiennes 7-11 et Singer.

À propos de General Wireless Operations Inc.

General Wireless Operations Inc., qui exerce ses activités sous le nom de RadioShack, est une société d'électronique grand public emblématique et un grand détaillant national de produits de puissance et de technologie innovants. En 2015, General Wireless Operations Inc. a acquis la marque prestigieuse RadioShack, dont la fondation remonte à 1921.

