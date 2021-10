Le créateur de mode Christian Cowan est le nouveau consultant en expérience de la marque de vêtements intelligents Amazfit pour les nouvelles séries GTR 3 et GTS 3

La rencontre de la mode et de la technologie innovante

Amazfit est la marque qui encourage les utilisateurs à vivre leurs passions avec des possibilités infinies. En tant qu'entreprise d'accessoires technologiques soucieuse de la mode, Amazfit crée également des produits qui encouragent les clients à mener un mode de vie sain et actif.

Ce partenariat unique avec Christian Cowan inspire les clients d'Amazfit à combiner la mode et la technologie moderne, créant ainsi une déclaration de style personnel qui peut être appréciée toute l'année. La GTR 3 PRO, la GTR 3 et la GTS 3 sont conçues pour aider les gens à faire leurs premiers pas dans le fitness intelligent tout en étant très élégants et en s'alignant sur le vibrant sens de la mode de Christian Cowan.

« C'est une chance incroyable pour moi d'être nommé conseiller en expérience chez Amazfit. Le timing était si parfait cette saison, au sortir de la première fashion week depuis le début de la pandémie. Je devais vraiment placer la barre plus haut et l'Amazfit GTR 3 Pro a fait partie intégrante de l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle » commente Christian Cowan.

Les séries Amazfit GTR 3 et GTS 3 sont parfaites pour être assorties à des tenues et activités formelles, de loisirs et sportives. Faciles à utiliser, les montres intelligentes offrent un suivi complet de la santé et de la forme physique, ainsi qu'une très longue autonomie, grâce au système d'exploitation intuitif Zepp OS.

Le nouveau système d'exploitation est conçu pour répondre à un objectif précis : optimiser les performances des accessoires portables intelligents d'Amazfit. Il ne s'agit donc pas de transférer un système d'exploitation de smartphone énergivore aux poignets des utilisateurs. Construit autour du concept de légèreté, de fluidité et de praticité, ce système d'exploitation facilite l'interaction et aide les utilisateurs à éliminer les opérations fastidieuses tout en consommant moins d'énergie que les précédents systèmes d'exploitation pour montres intelligentes.

L'utilisateur peut également tester quatre paramètres de santé en une seule pression grâce au BioTracker™ PPG 3.0 6PD (photodiodes) intégré, qui mesure quatre paramètres de santé (fréquence cardiaque, oxygène sanguin, niveau de stress et rythme respiratoire) en seulement 45 secondes.

À propos d'Amazfit

Amazfit est une marque leader mondiale de vêtements connectés de premier plan qui offre un large portefeuille de produits, y compris des montres et des bracelets connectés, des écouteurs TWS et des appareils de suivi de la santé et de la condition physique tels que des tapis de course et des balances connectés. L'essence de notre marque consiste à libérer le potentiel de nos clients (« Up Your Game ») et nous encourageons les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif.

Amazfit est une marque détenue par Zepp Health (NYSE: ZEPP) qui a expédié plus de 100 millions d'appareils depuis 2014, avec des produits disponibles dans plus de 90 pays et régions. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.amazfit.com

À propos de Christian Cowan

Christian Cowan représente la vie nocturne new-yorkaise redéfinie pour la femme moderne.

Après avoir étudié au Central Saint Martins à Londres, Christian s'est installé à New York et s'est constitué une base de fans célèbres dans de nombreux secteurs.

Après avoir habillé certaines des plus grandes stars du monde, Christian s'est associé à des marques grand public pour offrir son style unique aux fans de mode du monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1657882/image_5002961_16607307.jpg

SOURCE Amazfit