LE CTEK CS FREE élu par Auto Express comme produit de l'année

Le CTEK CS FREE , le premier chargeur portable multifonction au monde, a été récompensé pour sa technologie révolutionnaire Adaptive Boost, qui permet à votre voiture de redémarrer en 15 minutes après que la batterie ait été déchargée. Sa capacité à recharger une voiture peu utilisée et éloignée d'une prise de courant, ainsi que grâce à l'ajout de divers accessoires astucieux permettant la recharge sans prise de courant en utilisant l'énergie solaire ou via une deuxième batterie de 12V.

Stefan Lind, directeur mondial du département commercial chez CTEK, a déclaré : « Nous sommes très heureux que le CS FREE ait remporté un prix aussi prestigieux. Pour choisir le lauréat de ce prix, Auto Express recherche un produit innovant d'un nouveau genre qui fonctionne bien. Il faut que ce soit quelque chose qu'ils désirent dans leur voiture ou dans leur garage, et, selon Auto Express, le CS FREE remplit toutes ces conditions. La technologie automobile ne cessant de se développer, la recharge de la batterie de votre véhicule est plus importante que jamais. Avec le CS FREE, vous disposez en réalité de quatre produits de pointe dans une seule unité portable. Il s'agit d'un démarreur sûr et adaptable, d'un chargeur de batterie, d'un mainteneur intelligent et d'un power Bank hi-tech. »

Le CTEK CS FREE est doté de la technologie révolutionnaire Adaptive Boost, qui détermine avec soin la meilleure façon de prodiguer, en toute sécurité et à n'importe quelle batterie 12V au plomb ou au lithium, la bonne quantité de puissance afin que vous puissiez charger rapidement la batterie de votre véhicule. Il permet de faire démarrer votre véhicule en 15 minutes à partir d'une batterie déchargée sans avoir besoin de se connecter à une prise de courant et de simples affichages LED vous indiquent quand votre batterie a suffisamment de puissance pour démarrer votre véhicule ainsi que l'état de charge de votre chargeur.

Le CS FREE dispose d'une batterie interne qui peut être rechargée via une entrée USB-C et lorsque celui-ci est entièrement chargé, il conserve sa charge pendant un an, ce qui en fait un outil indispensable et toujours prêt, à conserver dans le véhicule au cas où vous en auriez besoin.

Le CS FREE signifie que vous n'êtes plus dépendant d'une prise de courant, il est donc autonome et portable. Si vous pouvez toujours charger votre batterie à l'aide d'une alimentation secteur traditionnelle, des accessoires supplémentaires vous permettent également de la recharger hors réseau à l'aide d'un kit de panneau solaire ou d'une autre batterie. Et avec des sorties USB-C et USB-A pour charger les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, etc., c'est le power Bank 12V qu'il faut pour votre véhicule, le nec plus ultra.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le CTEK CS FREE.

CTEK SWEDEN AB est une marque reconnue mondialement et spécialisée dans le domaine des solutions de recharge de véhicules. Les connaissances inégalées de CTEK et son investissement continu dans l'innovation lui permettent de repousser les limites de la recherche et du développement afin d'introduire sur le marché de nouvelles technologies uniques de charge de batterie.

