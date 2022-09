Le Cultural Development Fund met en avant les initiatives culturelles de l'Arabie saoudite lors du Priority Summit à New York

NEW YORK, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Cultural Development Fund (CDF) a conclu sa participation au Priority Summit organisé à New York. La participation du Fonds à ce sommet a servi de prolongement à son objectif d'améliorer la scène culturelle de l'Arabie saoudite et de donner du pouvoir aux personnes et aux organisations du secteur.

CEO of Cultural Development Fund Mohammed Bin Dayel in a Panel at New York Priority Summit

Organisé Future Investment Initiative Institute (FII) en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Sommet des priorités faisait partie d'une série d'événements visant à encourager un dialogue ouvert pour découvrir la priorité absolue dans l'esprit et le cœur des individus de tous horizons. L'ordre du jour du sommet consistait en une série de conversations et de débats interactifs entre une série de parties prenantes afin de discuter des défis mondiaux et de trouver des solutions bénéfiques pour l'humanité.

En tant que principal bailleur de fonds du secteur culturel saoudien, le Fonds de développement culturel a pris part au Sommet en tant que partenaire stratégique officiel de l'Initiative pour les investissements d'avenir, parmi d'autres participants au sommet prioritaire.

Au cours du sommet, Mohammed bin Dayel, PDG du Cultural Development Fund, a participé à un débat intitulé « La néo-renaissance », au cours duquel il a évoqué le rôle du CDF pour attirer les investissements, renforcer les secteurs culturels et créer des opportunités pour que l'économie culturelle locale prospère.

Les invités du sommet ont également appris comment le CDF soutient les secteurs privé et public pour créer un cadre qui renforce le secteur culturel et assure sa continuité. Tout au long du sommet, le CDF a souligné la manière dont ses plans s'alignent sur les objectifs de Saudi Vision 2030, qui visent à améliorer presque tous les aspects de la vie en Arabie saoudite, y compris les normes de qualité de vie.

M. Bin Dayel a également souligné la manière dont le rôle du CDF s'intègre à celui d'autres fonds dans l'écosystème de développement de l'Arabie saoudite et leur volonté de parvenir à un développement national durable.

La participation du CDF au sommet prioritaire s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à attirer les investissements locaux et internationaux afin de contribuer à la transformation de la scène culturelle saoudienne et d'aider le pays à se positionner comme la destination des amateurs de culture du monde entier.

Le Cultural Development Fund cherche à établir des partenariats nationaux et mondiaux, à favoriser la coopération entre les organisations présentes sur la scène culturelle saoudienne et à poursuivre son partenariat stratégique avec la Future Investment Initiative en participant à la sixième édition de la Conférence de la Future Investment Initiative, qui se tiendra à Riyad du 25 au 27 octobre 2022.

Le Cultural Development Fund est l'un des principaux catalyseurs nationaux de la culture, qui favorise un écosystème culturel encourageant l'investissement, encourageant la durabilité et inculquant la culture comme un mode de vie qui renforce l'identité nationale de l'Arabie saoudite et répond aux objectifs de qualité de vie de Vision 2030.

Le Fonds vise à atteindre ces objectifs en créant un écosystème culturel qui contribue à la diversification de l'économie en habilitant et en supervisant des projets culturels, en attirant des entreprises et en investissant dans des programmes stratégiques qui aident le secteur culturel saoudien à s'épanouir et à améliorer sa rentabilité.

