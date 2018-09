Le Défilé L'oréal Paris: Das waren die Highlights der ersten beauty- und Fashion-Show auf der Seine

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf:

Le Défilé L'Oréal Paris verwandelte das Seineufer für ein paar Stunden in eine wahre Beauty- und Fashion-Zone. Die Show mit spektakulärem Catwalk auf dem Wasser, stieß auf großes Publikumsinteresse. Jede Menge Zuschauer versammelten sich an der Seine, um Markenbotschafter und Models auf dem Catwalk über Wasser laufen zu sehen. Mit dem Ziel, Fashion und Beauty einem noch größeren Publikum näherzubringen, wurde Le Défilé L'Oréal Paris aus dem Herzen der französischen Hauptstadt live in 30 Länder übertragen.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: SHOWTIME AN DER SEINE!

Bei der Show enthüllte L'Oréal Paris neue Beauty-Trends für jedes Alter und jede Herkunft. Global Make-Up Artist Val Garland und Global Hair Artist Stéphane Lancien kreierten dafür mit seinem Beauty-Team 70 Hair- und Make-Up Looks. Die 14 Partner-Designer, von Balmain, Poiret, Jacquemus bis hin zu Isabel Marant, Elie Saab und vielen mehr, zeigten von der Parisienne inspirierte Teile aus aktuellen Store-Kollektionen. Außerdem wurde Schmuck in einer exklusiven Partnerschaft mit dem renommierten Haus Chopard präsentiert.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: EINE FLUSS-SHOW FÜR DIE GANZE WELT

Zahlreiche internationale Botschafter von L'Oréal Paris gesellten sich zu Ikonen aus der Modewelt, um Frauen und Beauty in ihrer ganzen Vielfalt zu feiern.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: EIN TECHNISCHES SPEKTAKEL

Ein schwimmender 60-Meter-Laufsteg hielt den Verkehr auf der Seine für die Dauer der Show an. So wurde das symbolische Herz von Paris vorübergehend zum Stillstand gebracht, um die Bereiche Mode und Beauty, dank denen die Stadt floriert, hochleben zu lassen.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: DIE PARTNER

Ami, Atlein, Balmain, Elie Saab, Esteban Cortazar, Giambattista Valli, Isabel Marant, Jacquemus, Miu Miu, Off White, Pierre Hardy, Poiret, Sonia Rykiel und Chopard.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: DAS LINE-UP

Die Markenbotschafter bei der Show: Bianca Balti, Thylane Blondeau, Marie Bochet, Maria Borges, Cheryl, Elle Fanning, Luma Grothe, Davika Hoorne, Liya Kebede, Aja Naomi King, Doutzen Kroes, Eva Longoria, Judit Masco, Andie McDowell, Soo Joo Park, Duckie Thot, Nikolaj Coster Waldau und Ming Xi.

An der Show nahmen auch Ikonen aus der Modewelt teil:

Samile Bermannelli, Anastasia Ivanova, Barbara Valente, Dilone, Louise Pederson, Georgia Fowler, Olamide Ogundele, Yvonne Simone, Cindy Bruna, Teddy Quinlivan, May Andersen, Tasha Tilberg, Chiharu Okunugi, Noemie Lenoir, Georgina Grenville, Abby Champion, Rozanne Verduin, Karly Loyce, Winnie Harlow, Laurijn Bijnen, Jana Julius, Yasmin Le Bon, Birgit Kos, Ophelie Guillermand, Josephine Le Tutour, Julia Banas, Melodie Vaxelaire, Alpha Dia, Xu Meen, Max Fieschi, Emmanuel Yebe

Die Models trugen Kleidung von 14 Mode-Partnern in der folgenden Reihenfolge:

Isabel Marant: Doutzen Kroes, Birgit Kos, Bianca Balti, Soo Joo Park, Karly Loyce, Liya Kebede, Rozanne Verduin

Jacquemus: Stefanie Giesinger, Noémie Lenoir, Maria Borges, Ming Xi,

Sonia Rykiel: Georgia Fowler, Chiharu Okunugi, Melodie Vaxelaire, Julia Banas, Doukissa Nomikou

Atlein: Neelam Gill, Louise Pederson, Anastasia Ivanova, May Andersen

Ami: Nikolaj Coster Waldau, Louise Bourgoin, Max Fieschi, Emmanuel Yebe, Xu Meen, Alpha Dia

Esteban Cortazar: Winnie Harlow, Ophélie Guillermand, Abby Champion, Olamide Ogundele, Georgina Grenville

Off White: Duckie Thot, Josephine Le Tutour, Cheryl, Barbara Valente, Jana Julius

Balmain: Cindy Bruna, Mai Davika Hoorne, Yasmin Le Bon, Aimee Song, Teddy Quinlivan, Iskra Lawrence

Giambattista Valli: Bianca Balti, Judit Masco, Yvonne Simone, Laurijn Bijnen, Samile Bermannelli, Eva Longoria

Poiret: Aja Naomi King, Dilone, Marie Bochet, Luma Grothe, Tasha Tilberg

Miu Miu: Elle Fanning

Elie Saab: Liya Kebede, Andie Macdowell, Soo Joo Park, Thylane Blondeau, Ming Xi, Maria Borges, Doutzen Kroes

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: DIE VIP-GÄSTE

Leila Bekhti, Olivier Rousteing, Esteban Cortazar, Antonin Tron, Elsa Zylbertstain, Marie-Ange Casta, Elie Saab Junior, Eddy de Pretto, Louise Follain, José Antonio Baston, Inès Rau, Francisco Lachowski, Toni Garrn, Cameron Dallas, Loic Prigent, Mademoiselle Agnès, Sir John, Ashley Benson, Kiara Ortega, Andy Koh, Ziwei Wang, Yamy Guo, Xenia Adonts, Dasha Klyukina, Assavanines Samatchaya, Victoria Magrath, Caroline Receveur, Fauve Hautot, Olivia Ruiz, Doina Ciobanu, Sabrina Ouazani

