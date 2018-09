PARIS, 30 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A 30 de setembro, a L'Oréal Paris apresentou o seu desfile no rio Sena, onde todos estavam convidados!

Le Défilé L'Oréal Paris: Recorde o primeiro desfile de beleza e moda no rio Sena, aberto a todos!

Uma enorme audiência assistiu ao Le Défilé L'Oréal Paris nesse dia nas margens do Sena, um espetáculo que celebrou a beleza e a moda, onde os porta-vozes e os modelos de diferentes origens pareciam andar sobre a água. Criado para apresentar a moda e a beleza a uma audiência ainda maior a partir do centro da capital francesa, Le Défilé L'Oréal Paris também foi emitido em direto para 30 países.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: HORA DO ESPETÁCULO NO SENA!

Ao revelar a nova estação L'Oréal Paris de beleza para todas as idades e origens, a Makeup Artist Global Val Garland e o Hair Artist Global Stéphane Lancien da L'Oréal Paris orientaram a equipa de beleza na criação de 70 looks de penteados e maquilhagem. Os 12 parceiros estilistas, entre Balmain, Poiret, Jacquemus, Isabel Marant, Elie Saab e muitos mais, apresentaram peças de coleções já disponíveis nas lojas, cada uma inspirada por la Parisienne, com joias exibidas numa parceria exclusiva com a conhecida maison Chopard.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: UM ESPETÁCULO NO RIO PARA O MUNDO

A direção da produção uniu muitos porta-vozes internacionais da L'Oréal Paris com figuras icónicas do mundo da moda para celebrar as mulheres e a beleza em toda a sua diversidade.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: UMA PROEZA TÉCNICA

Com uma passarela de 60 metros personalizada para flutuar sobre a água, o tráfego ao longo do Sena foi parado, o tempo do espetáculo. Ocorreu uma paragem temporária no coração simbólico de Paris para celebrar a criatividade da moda e da beleza que prolifera na cidade.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: PARCEIROS

Ami, Atlein, Balmain, Elie Saab, Esteban Cortazar, Giambattista Valli, Isabel Marant, Jacquemus, Miu Miu, Off White, Pierre Hardy, Poiret, Sonia Rykiel e Chopard.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: ALINHAMENTO

Porta-vozes que participaram no espetáculo: Bianca Balti, Thylane Blondeau, Marie Bochet, Maria Borges, Cheryl, Elle Fanning, Luma Grothe, Davika Hoorne, Liya Kebede, Aja Naomi King, Doutzen Kroes, Eva Longoria, Judit Masco, Andie McDowell, Soo Joo Park, Duckie Thot, Nikolaj Coster Waldau e Ming Xi.

A Produção também era composta por figuras icónicas do mundo da moda:

Samile Bermannelli, Anastasia Ivanova, Barbara Valente, Dilone, Louise Pederson, Georgia Fowler, Olamide Ogundele, Yvonne Simone, Cindy Bruna, Teddy Quinlivan, May Andersen, Tasha Tilberg, Chiharu Okunugi, Noemie Lenoir, Georgina Grenville, Abby Champion, Rozanne Verduin, Karly Loyce, Winnie Harlow, Laurijn Bijnen, Jana Julius, Yasmin Le Bon, Birgit Kos, Ophelie Guillermand, Josephine Le Tutour, Julia Banas, Melodie Vaxelaire, Alpha Dia, Xu Meen, Max Fieschi, Emmanuel Yebe

Os modelos usavam roupas de 12 parceiros estilistas, na seguinte ordem:

Isabel Marant: Doutzen Kroes, Birgit Kos, Bianca Balti, Soo Joo Park, Karly Loyce, Liya Kebede, Rozanne Verduin

Jacquemus: Stefanie Giesinger, Noémie Lenoir, Maria Borges, Ming Xi,

Sonia Rykiel: Georgia Fowler, Chiharu Okunugi, Melodie Vaxelaire, Julia Banas, Doukissa Nomikou

Atlein: Neelam Gill, Louise Pederson, Anastasia Ivanova, May Andersen

Ami: Nikolaj Coster Waldau, Louise Bourgoin, Max Fieschi, Emmanuel Yebe, Xu Meen, Alpha Dia

Esteban Cortazar: Winnie Harlow, Ophélie Guillermand, Abby Champion, Olamide Ogundele, Georgina Grenville

Off White: Duckie Thot, Josephine Le Tutour, Cheryl, Barbara Valente, Jana Julius

Balmain: Cindy Bruna, Mai Davika Hoorne, Yasmin Le Bon, Aimee Song, Teddy Quinlivan, Iskra Lawrence

Giambattista Valli: Bianca Balti, Judit Masco, Yvonne Simone, Laurijn Bijnen, Samile Bermannelli, Eva Longoria

Poiret: Aja Naomi King, Dilone, Marie Bochet, Luma Grothe, Tasha Tilberg

Miu Miu: Elle Fanning

Elie Saab: Liya Kebede, Andie Macdowell, Soo Joo Park, Thylane Blondeau, Ming Xi, Maria Borges, Doutzen Kroes

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: CONVIDADOS VIP

Leila Bekhti, Olivier Rousteing, Esteban Cortazar, Antonin Tron, Elsa Zylbertstain, Marie-Ange Casta, Elie Saab Junior, Eddy de Pretto, Louise Follain, José Antonio Baston, Inès Rau, Francisco Lachowski, Toni Garrn, Cameron Dallas, Loic Prigent, Mademoiselle Agnès, Sir John, Ashley Benson, Kiara Ortega, Andy Koh, Ziwei Wang, Yamy Guo, Xenia Adonts, Dasha Klyukina, Assavanines Samatchaya, Victoria Magrath, Caroline Receveur, Fauve Hautot, Olivia Ruiz, Doina Ciobanu, Sabrina Ouazani

