Le Défilé L'oréal Paris : Revivez le premier show beauté et mode organisé sur la Seine et ouvert a tous

Le 30 septembre, L'Oréal Paris organisait, sur la Seine, son défilé ouvert à tous !

Le Défilé L'oréal Paris: Relive the First Beauty and Fashion Runway Show on the River Seine, Open to All (PRNewsfoto/L’Oréal Paris)

Pour afficher le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur:

https://www.multivu.com/players/uk/8409251-le-defile-loreal-paris-runway-river-seine/

C'est une large audience qui est venue assister au Défilé L'Oréal Paris sur les quais de Seine, un show célébrant la beauté et la mode où porte-paroles de la marque et figures de la mode ont fait leur apparition en défilant sur l'eau. Imaginé pour rendre toujours plus accessible la mode et la beauté, symboles de la capitale française, Le Défilé L'Oréal Paris a également été retransmis en live dans trente pays.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS : SHOWTIME SUR LA SEINE

Révélant les nouveautés beautés de la saison, Val Garland, Global Makeup Artist de L'Oréal Paris, et Stéphane Lancien, Global Hair Artist de L'Oréal Paris, ont dirigé leurs équipes pour donner naissance à 70 looks maquillage et cheveux. Treize créateurs de mode partenaires, de Balmain à Poiret, en passant par Jacquemus, Isabel Marant ou encore Miu Miu, ont présenté des modèles issus de collections actuellement disponibles en boutique, chacun livrant sa propre interprétation de la Parisienne. Le tout sublimé par des parures signées Chopard, partenaire joaillier de l'événement.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS : UN SHOW OUVERT SUR LE MONDE

Le casting de l'événement a rassemblé de nombreuses porte-paroles internationales de L'Oréal Paris ainsi que des figures emblématiques de la mode, présents pour célébrer la beauté et les femmes dans toute leur diversité.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS : UNE PROUESSE TECHNIQUE

Avec un podium de 60 mètres de long spécialement conçu pour flotter sur la Seine, le show a bénéficié durant toute sa durée, d'une interruption de la circulation fluviale. Un arrêt sur images sur la Seine, cœur symbolique de Paris, pour célébrer la créativité de deux univers intrinsèquement liés à la capitale française : la mode et la beauté,

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS : LES PARTENAIRES

Ami, Atlein, Balmain, Elie Saab, Esteban Cortazar, Giambattista Valli, Isabel Marant, Jacquemus, Miu Miu, Off White, Pierre Hardy, Poiret, Sonia Rykiel et Chopard.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS : LE CASTING

Ont défilé plusieurs porte-paroles de la marque parmi lesquelles Bianca Balti, Thylane Blondeau, Marie Bochet, Maria Borges, Cheryl, Elle Fanning, Luma Grothe, Davika Hoorne, Liya Kebede, Aja Naomi King, Doutzen Kroes, Eva Longoria, Judit Masco, Andie McDowell, Soo Joo Park, Duckie Thot, Nikolaj Coster Waldau et Ming Xi.

Le casting était également composé de grands noms de mode :

Samile Bermannelli, Anastasia Ivanova, Barbara Valente, Dilone, Louise Pederson, Georgia Fowler, Olamide Ogundele, Yvonne Simone, Cindy Bruna, Teddy Quinlivan, May Andersen, Tasha Tilberg, Chiharu Okunugi, Noemie Lenoir, Georgina Grenville, Abby Champion, Rozanne Verduin, Karly Loyce, Winnie Harlow, Laurijn Bijnen, Jana Julius, Yasmin Le Bon, Birgit Kos, Ophelie Guillermand, Josephine Le Tutour, Julia Banas, Melodie Vaxelaire, Alpha Dia, Xu Meen, Max Fieschi, Emmanuel Yebe

Les égéries étaient habillées par les 13 créateurs de mode partenaires dans l'ordre suivant :

Isabel Marant: Doutzen Kroes, Birgit Kos, Bianca Balti, Soo Joo Park, Karly Loyce, Liya Kebede, Rozanne Verduin

Jacquemus: Stefanie Giesinger, Noémie Lenoir, Maria Borges, Ming Xi,

Sonia Rykiel: Georgia Fowler, Chiharu Okunugi, Melodie Vaxelaire, Julia Banas, Doukissa Nomikou

Atlein: Neelam Gill, Louise Pederson, Anastasia Ivanova, May Andersen

Ami: Nikolaj Coster Waldau, Louise Bourgoin, Max Fieschi, Emmanuel Yebe, Xu Meen, Alpha Dia

Esteban Cortazar: Winnie Harlow, Ophélie Guillermand, Abby Champion, Olamide Ogundele, Georgina Grenville

Off White: Duckie Thot, Josephine Le Tutour, Cheryl, Barbara Valente, Jana Julius

Balmain: Cindy Bruna, Mai Davika Hoorne, Yasmin Le Bon, Aimee Song, Teddy Quinlivan, Iskra Lawrence

Giambattista Valli: Bianca Balti, Judit Masco, Yvonne Simone, Laurijn Bijnen, Samile Bermannelli, Eva Longoria

Poiret: Aja Naomi King, Dilone, Marie Bochet, Luma Grothe, Tasha Tilberg

Miu Miu: Elle Fanning

Elie Saab: Liya Kebede, Andie Macdowell, Soo Joo Park, Thylane Blondeau, Ming Xi, Maria Borges, Doutzen Kroes

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS : LES INVITÉS VIP

Leila Bekhti, Olivier Rousteing, Esteban Cortazar, Antonin Tron, Elsa Zylbertstain, Marie-Ange Casta, Elie Saab Junior, Eddy de Pretto, Louise Follain, José Antonio Baston, Inès Rau, Francisco Lachowski, Toni Garrn, Cameron Dallas, Loic Prigent, Mademoiselle Agnès, Sir John, Ashley Benson, Kiara Ortega, Andy Koh, Ziwei Wang, Yamy Guo, Xenia Adonts, Dasha Klyukina, Assavanines Samatchaya, Victoria Magrath, Caroline Receveur, Fauve Hautot, Olivia Ruiz, Doina Ciobanu, Sabrina Ouazani

