Le DBS encourage l'innovation, l'esprit d'entreprise et la concurrence

MOSCOU, 11 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Depuis près de trois ans, le Digital Business Space (DBS) de Moscou joue le rôle de pont dans la ville entre les innovateurs locaux, les investisseurs, les entreprises et les organismes gouvernementaux.

Alors, que cet espace offre-t-il exactement pour aider les jeunes startups à devenir des entreprises à part entière ? Moscou est un vivier de personnes talentueuses qui peuvent faire preuve d'une créativité surprenante et produire des idées inspirantes. Il manquait, malgré tout, un environnement entrepreneurial actif permettant aux connaissances et aux idées de se traduire en biens et services commercialisables et d'apporter de la valeur à toute la ville. Le DBS a été créé pour combler cette niche. Sa tâche principale consiste à faciliter la communication entre les entrepreneurs innovateurs et leurs clients potentiels en organisant des rencontres d'affaires et en accueillant des évènements technologiques et industriels.

Depuis l'ouverture du centre à l'automne 2017, quelque 100 000 personnes sont venues y assister à des évènements. Parmi ceux-ci, citons Telling Stories, un festival des industries créatives et des médias, qui s'est tenu en mai dernier, avec pour tête d'affiche le journaliste Oobah Butler et les cinéastes Alik Sakharov et Timur Bekmambetov.

Également en mai, le DBS a accueilli la finale de la Russian National Youth Management Cup (« Upravlyai! »), une ronde de qualification pour le Global Management Challenge, le plus grand concours de stratégie et de direction d'entreprise au monde.

Parmi les autres évènements majeurs passés, on peut citer les ateliers du scénariste Robert McKee et des coaches d'affaires Garrett Johnston et Marshall Goldsmith.



À long terme, le Digital Business Space peut avoir un impact sur l'ensemble de la ville : les entrepreneurs qui prennent conscience des nouvelles façons de comprendre l'activité économique, sociale et culturelle vont façonner l'avenir de Moscou.

La diffusion d'une culture entrepreneuriale moderne revêt encore plus d'importance. Celles et ceux qui ont profité personnellement et professionnellement de l'environnement du DBS seront en mesure d'appliquer leurs expériences dans d'autres milieux. Cela augmentera l'efficacité des entreprises et permettra à un grand nombre d'idées lumineuses de se concrétiser.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpg

SOURCE Moscow Agency of Innovations