Le Département de l'énergie d'Abu Dhabi présentera des solutions d'hydrogène, de gaz naturel et de faibles émissions de carbone à Gastech 2022

ABU DHABI, EAU, 4 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Département de l'énergie d'Abu Dhabi (DoE) a annoncé aujourd'hui que sa délégation rencontrera les décideurs mondiaux pour partager ses connaissances et son expertise dans les domaines de l'hydrogène, du gaz naturel et des solutions énergétiques à faibles émissions de carbone à Gastech 2022 qui aura lieu à Milan, en Italie, du 5 au 8 septembre.

His Excellency Eng. Awaidha Murshed Ali Al Marar is Chairman of the Abu Dhabi Department of Energy (DoE)

La 50ème édition du plus important événement mondial sur le gaz, le GNL, l'hydrogène et l'énergie accueillera environ 38 000 délégués, y compris des professionnels de l'énergie, des ministres et des PDG venus de plus de 60 pays. La délégation du DOE sera sur place pour expliquer comment elle soutient l'objectif des Émirats arabes unis d'arriver à la carboneutralité d'ici 2050, et encourager l'élan international avant la COP28 qui aura lieu à Dubaï en novembre 2023.

Les délégués du DoE rencontreront également les principaux acteurs mondiaux de l'énergie en personne, afin d'obtenir des renseignements précieux sur les dernières innovations en matière d'hydrogène et de gaz naturel, tout en apprenant comment la communauté internationale utilise la législation, l'investissement, la recherche et le développement pour cultiver de nouvelles technologies et solutions énergétiques à faible émission de carbone.

Son Excellence l'ingénieur Awaidha Murshed Ali Al Marar, président du DoE, a déclaré : « Notre participation à la 50ème édition de Gastech nous permettra de présenter les initiatives que nous avons mises en œuvre pour soutenir l'avenir de l'énergie propre et de la vie durable à Abu Dhabi et dans l'ensemble des Émirats arabes unis.

« Il s'agit d'une excellente occasion de démontrer comment le DoE déploie des ressources renouvelables et l'énergie nucléaire pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, tout en apprenant comment nos partenaires mondiaux exploitent le potentiel du gaz naturel, de l'hydrogène et des alternatives à faible émission de carbone dans leurs propres pays », a ajouté Son Excellence Al Marar.

À Gastech 2022, le DoE vise à mobiliser les investisseurs et les chefs de file de l'industrie, à explorer les possibilités de commerce et d'exportation et à faciliter la conclusion de futurs contrats liés à l'énergie pour Abu Dhabi. Les responsables utiliseront également l'événement pour mieux comprendre l'évolution des besoins en énergie et déterminer comment les Émirats peuvent offrir une aide, liée à l'offre et à la demande, à leurs partenaires.

Les EAU ont été le premier pays de la région à s'engager à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ils prévoient de faire passer leur contribution totale à l'énergie propre de 25 à 50 % et de réduire l'empreinte carbone de leur production d'électricité de 70 % d'ici là.

La participation du DoE à des événements tels que Gastech 2022, couplée à l'organisation de la COP28 de Dubaï l'année prochaine, renforcera l'engagement des EAU en faveur de la durabilité tout en accélérant le processus de décarbonisation de la communauté mondiale.

