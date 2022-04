Le dernier lancement de la série vac 2 de yeedi rend le nettoyage ultime des sols accessible à un plus grand nombre de personnes à un prix abordable

« Nous sommes fiers de voir que la série vac de yeedi, lancée l'année dernière, est appréciée et recommandée par tant de clients dans le monde entier », a commenté Gary Li, directeur général de yeedi. « Nous avons réfléchi à la manière de faire monter d'un cran l'expérience du nettoyage robotique. Et le yeedi vac 2 series est notre réponse. Nous avons même utilisé la technologie intelligente d'évitement des obstacles en 3D, qui a communément été considérée comme non rentable dans cette gamme de prix, afin d'apporter la fiabilité à davantage de foyers. »

Un système de balayage perfectionné qui fonctionne réellement

Héritant de l'intégration éprouvée de l'aspirateur et de la serpillière de la série yeedi vac, le yeedi vac 2 pro perfectionne sa fonction de serpillière avec un système unique de serpillière oscillante. Ce système de balayage innovant effectue des mouvements de va-et-vient pour imiter le balayage manuel, mais 5 fois plus vite, de sorte que même les taches les plus gênantes peuvent être essuyées facilement. Doté d'un système de balayage durable, le yeedi vac 2 offre une performance de balayage fiable pour de nombreux types de sols.

Évitement avancé des obstacles

Dites adieu au robot qui reste coincé, aux chocs aléatoires et au ramassage avant nettoyage. Guidé par la technologie d'évitement des obstacles en 3D, le yeedi vac 2 series détecte intelligemment les objets qui se trouvent sur son chemin et réagit à temps pour les esquiver habilement. Grâce à sa reconnaissance intelligente des objets quotidiens sur votre sol, vous pouvez commencer à nettoyer immédiatement sans avoir à ramasser les objets encombrants au préalable.

Aucun vidage de poubelle en 30 jours

Fonctionne avec la station d'autovidage yeedi (vendue séparément) pour le nettoyage automatique des poubelles. Avec un sac à poussière de 2,5 litres au design étanche, la série yeedi vac 2 retient 30 jours de saleté, pour que vous puissiez oublier de passer l'aspirateur et vous concentrer sur ce qui compte.

Programme d'échange de réparation pour les séries yeedi vac 2

yeedi a également annoncé un programme de réparation d'échange pour cette toute nouvelle série. En introduisant ce programme, yeedi promet d'accorder aux clients un remplacement gratuit au lieu de réparer cet appareil pendant la période de garantie.

Transformez l'ancien en neuf

yeedi a rendu incroyablement facile pour ses utilisateurs la mise à niveau de leurs anciens modèles yeedi vers vac 2 pro. Dès avril 2022, quel que soit le modèle de yeedi que vous possédez, vous pourrez facilement l'échanger contre un crédit pour l'achat du yeedi vac 2 pro.

Caractéristiques de la série yeedi vac 2 {Tableau de comparaison}

Modèle de produit yeedi vac 2 pro yeedi vac 2 Prix 449,99 € 349,99 € Évitement des obstacles Évitement des obstacles en 3D Évitement des obstacles en 3D Système de balayage Système de serpillière oscillante Nettoyage longue durée Puissance d'aspiration 3 000 Pa 3 000 Pa Détection de tapis Oui Non Capacité de la batterie : 5 200 mAh 2 600mAh Capacité de la poubelle 420 ml 420 ml Capacité du réservoir d'eau 180 ml 240 ml Travail avec une station autovideuse Oui Oui

Prix et disponibilité

Le yeedi vac 2 pro de sera disponible le 20 avril au prix de 449,99 € sur plusieurs canaux :

Amazon

AliExpress

Amazon

Rakuten

Cdiscount

Fnac

Darty

eBay

Au prix de 349,99 €, le yeedi vac 2 sera disponible en juin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.yeedi.com/ .

À propos de yeedi

yeedi est une marque d'aspirateurs robots dont la vocation est d'aider les clients à résoudre les problèmes de leur vie quotidienne. Convaincus que toutes les fonctions et innovations sont conçues pour servir la majorité, et non la minorité, nous apportons des produits de nettoyage intelligents à un plus grand nombre de foyers pour les aider à garder la maison propre et saine en toute simplicité.

