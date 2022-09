Le dernier rapport de marché de Plume révèle des changements majeurs dans l'utilisation des maisons intelligentes

— Principaux changements pour le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021 : À l'échelle mondiale, la consommation de données sur les réseaux à domicile a augmenté de 11 % ; l'utilisation de vélos d'appartement a diminué de 23 % ; une maison compte 17 appareils connectés en moyenne, soit une hausse de 10 % —

PALO ALTO, Californie, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plume®, pionnier des services de communication personnalisés, a publié aujourd'hui son premier rapport semestriel Plume IQ sur le marché de la maison intelligente, qui fournit des renseignements novateurs et complets sur la croissance du secteur de la maison intelligente. Il inclut notamment l'évolution de la popularité, du taux de pénétration et de l'utilisation des appareils connectés et des réseaux domestiques. Le rapport analyse les données anonymisées et agrégées provenant d'un échantillon représentatif des 41 millions de foyers gérés par le cloud Plume aux États-Unis, en Europe et au Japon, en comparant les périodes de janvier à juin 2021 et de janvier à juin 2022. Les données reflètent l'adoption et l'utilisation incessantes par les consommateurs d'appareils intelligents et d'IdO à la maison, avec une augmentation de 10 % du nombre d'appareils par maison et de 11 % de la consommation de données, offrant aux fournisseurs de services de communication (FSC) des opportunités d'innovation tout en augmentant leur chiffre d'affaires. Télécharger le rapport.

Les principales conclusions sont les suivantes :

L'appétit croissant des consommateurs pour l'IdO et les technologies de la maison intelligente ne montre aucun signe de ralentissement : À l'échelle mondiale, le nombre moyen d'appareils connectés par maison est actuellement de 17,1, soit une hausse de 10 % par rapport au premier semestre 2021 (15,5). Le changement le plus important est survenu en Europe , où le nombre moyen d'appareils par ménage alimenté par Plume a bondi de 13 %, passant de 15,4 à 17,4.

: À l'échelle mondiale, le nombre moyen d'appareils connectés par maison est actuellement de 17,1, soit une hausse de 10 % par rapport au premier semestre 2021 (15,5). Le changement le plus important est survenu en , où le nombre moyen d'appareils par ménage alimenté par Plume a bondi de 13 %, passant de 15,4 à 17,4. Croissance importante de la quantité et des types d'appareils : Depuis la pandémie, les ventes d'appareils ménagers intelligents ont augmenté. Les smartphones demeurent les appareils les plus populaires dans les foyers alimentés par Plume, avec une moyenne de plus de six par ménage quel que soit l'endroit ; ce nombre inclut les appareils « invités » qui sont autorisés à accéder au réseau. Les maisons alimentées par Plume aux États-Unis ont le plus fort taux de pénétration d'appareils connectés à ce jour, avec une moyenne de 20,2 par maison.

: pandémie, les ventes d'appareils ménagers intelligents ont augmenté. Les smartphones demeurent les appareils les plus populaires dans les foyers alimentés par Plume, avec une moyenne de plus de six par ménage quel que soit l'endroit ; ce nombre inclut les appareils « invités » qui sont autorisés à accéder au réseau. Les maisons alimentées par Plume aux États-Unis ont le plus fort taux de pénétration d'appareils connectés à ce jour, avec une moyenne de 20,2 par maison. La consommation de données est en hausse mais pas pour les vélos d'appartement : Avec jusqu'à 10 % d'appareils supplémentaires dans les foyers alimentés par Plume, Plume a observé une tendance à la hausse (11 %) de la consommation de données dans l'ensemble du cloud Plume. Toutefois, la plus forte diminution en consommation de données est observée dans le cas des vélos d'appartement, en baisse de 23 %, ce qui reflète probablement un changement dans le comportement des consommateurs : les gens retournent au bureau, font de l'exercice à l'extérieur ou en salle tandis qu'ils se réadaptent au monde post-pandémie.

: Avec jusqu'à 10 % d'appareils supplémentaires dans les foyers alimentés par Plume, Plume a observé une tendance à la hausse (11 %) de la consommation de données dans l'ensemble du cloud Plume. Toutefois, la plus forte diminution en consommation de données est observée dans le cas des vélos d'appartement, en baisse de 23 %, ce qui reflète probablement un changement dans le comportement des consommateurs : les gens retournent au bureau, font de l'exercice à l'extérieur ou en salle tandis qu'ils se réadaptent au monde post-pandémie. Apple domine la fidélité à la marque des appareils : Selon l'indice de marque de Plume, qui mesure le niveau de fidélisation des utilisateurs d'une maison intelligente, Apple domine par sa « présence » (un appareil ou plus de la même marque dans un même foyer) dans le plus de foyers, ainsi que sa place en tête des foyers que Plume considère comme « dévoués à une marque » (cinq appareils de même marque ou plus) et ceux « obsédés par une marque » (10 appareils de même marque ou plus). En termes de variation en pourcentage au cours de ces deux périodes, les catégories « dévotion » et « obsession » ont enregistré des gains plus importants. La présence d'Apple a augmenté de 24 % dans les maisons possédant 10 appareils ou plus. Samsung et Amazon ont suivi avec 17 % et 18 % respectivement, illustrant la force comparative de l'écosystème des appareils iOS.

Selon l'indice de marque de Plume, qui mesure le niveau de fidélisation des utilisateurs d'une maison intelligente, Apple domine par sa « présence » (un appareil ou plus de la même marque dans un même foyer) dans le plus de foyers, ainsi que sa place en tête des foyers que Plume considère comme « dévoués à une marque » (cinq appareils de même marque ou plus) et ceux « obsédés par une marque » (10 appareils de même marque ou plus). En termes de variation en pourcentage au cours de ces deux périodes, les catégories « dévotion » et « obsession » ont enregistré des gains plus importants. La présence d'Apple a augmenté de 24 % dans les maisons possédant 10 appareils ou plus. Samsung et Amazon ont suivi avec 17 % et 18 % respectivement, illustrant la force comparative de l'écosystème des appareils iOS. Le nombre moyen de cybermenaces bloquées a augmenté de façon exponentielle : À l'échelle mondiale, le nombre moyen de cybermenaces bloquées par les systèmes Plume a augmenté de 51 % au cours du premier semestre 2021. La catégorie de cybermenaces qui a le plus augmenté est celle des botnets. Les menaces bloquées de ce type ont augmenté de 84 %, suivies par les malwares avec une augmentation de 58 %, puis les logiciels espions et publicitaires qui ont augmenté de 40 %. Inévitablement, cela pourrait être le résultat du conflit en Ukraine , car les cybercriminels cherchent malheureusement à exploiter les périodes d'incertitude mondiale comme celle-ci.

« Les données de Plume reflètent deux périodes intéressantes : la première moitié de 2021, lorsque les consommateurs sortaient progressivement des restrictions liées à la pandémie qui les avaient obligés à rester chez eux, et la première moitié de 2022, lorsque les gens ont fait leur retour dans le monde. Malgré des circonstances radicalement différentes, il est évident que les maisons intelligentes et les appareils IdO demeurent essentiels à nos modes de vie connectés », a déclaré Todd Grantham, directeur général du marketing chez Plume. « Alors que les fournisseurs de services cherchent à solidifier leurs stratégies en matière de maisons intelligentes conformément à cette tendance, notre dernier rapport de marché apporte des renseignements exclusifs pour les aider à cerner et à comprendre l'évolution de la dynamique des consommateurs et à améliorer la qualité de l'expérience et des services souhaités par leurs clients. »

Méthodologie

Le rapport Plume IQ sur le marché de la maison intelligente analyse les données anonymisées et agrégées d'un échantillon représentatif des 41 millions de foyers gérés par le cloud Plume aux États-Unis, en Europe et au Japon. L'étude est basée sur une comparaison de moyennes indépendantes établies sur les deux périodes suivantes : Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (premier semestre 2021) et du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (premier semestre 2022).

