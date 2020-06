Le design et la technologie pour mesurer la distanciation sociale et le comportement : la solution intégrée par Pininfarina et Blimp

Pininfarina et Blimp proposent ensemble une solution intégrant un concept physique et numérique, une technologie et des services afin d'analyser la circulation des personnes et de rendre possibles la vérification et la surveillance de l' application des mesures de confinement contre la COVID-19 dans tous les contextes à l'intérieur comme à l'extérieur : des transports en commun aux aéroports et aux gares, des bureaux aux unités de production, aux boutiques comme aux grands points de vente au détail.

Pininfarina habillera la technologie Blimp en l'intégrant dans sa solution Beat-19 de propositions de design industriel et architectural que met au point la société milanaise. De plus, l'équipe Experience Design chez Pininfarina inspirera l'expérience à l'intérieur des véhicules et espaces de transports en commun, de même que les interfaces consacrées au personnel des sociétés et aux utilisateurs finals. Blimp sera aux côtés de Pininfarina avec ses offres de services optimisées par ses technologies de matériel, de logiciel et de plateforme.

« Pininfarina partage la vision de Blimp concernant la situation sanitaire actuelle et l'évolution future des secteurs de la mobilité. Nous pouvons ensemble offrir une solution qui répond de manière idéale aux besoins de la 'nouvelle norme' : la conception de nouveaux espaces (architecture, transport, commerce) et leur équipement en systèmes numériques de mesure » – Silvio Angori, PDG de Pininfarina.

« Notre partenariat avec Pininfarina représente une union extraordinaire entre le design italien et la technologie. Une étape importante vers la création d'environnements urbains durables et intelligents, imprégnés de microservices optimisés par les technologies d'IA et se consacrant à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie. » – Alex Buzzetti, fondateur de Blimp.

Beat-19 est une solution capable de surveiller la circulation des personnes – en respectant intégralement la confidentialité – et en veillant à ce que les mesures destinées à endiguer la propagation du virus soient mises en œuvre. Beat-19 permet de détecter en temps réel des groupes trop importants de personnes dans les espaces publics et de les inciter à se disperser au moyen de signaux acoustiques, de surveiller les files d'attente à l'extérieur d'un bâtiment ou à un arrêt de bus, de mesurer la température corporelle et l'utilisation de masques faciaux, et d'enregistrer le respect des mesures de sécurité, en particulier la distanciation sociale. La technologie consiste en un capteur pour la détection de données et une plateforme de nuage permettant de visualiser les données et de gérer les notifications de situations critiques.

