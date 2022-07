Le développement écologique favorise la construction d'une infrastructure des TIC écoénergétique

Selon M. Song, l'innovation technologique est nécessaire sur trois plans pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de développement vert :

Sur le plan des installations et de l'équipement, il serait avantageux d'utiliser des conceptions mieux intégrées et de nouveaux matériaux pour déplacer les installations complètement à l'extérieur et il serait souhaitable également d'accroître le rendement énergétique de l'équipement et l'efficacité découlant de l'usage de l'énergie renouvelable.

En ce qui concerne la coordination et la mise en réseau sur plusieurs sites, il est nécessaire de miser sur une architecture de réseau simplifiée et une efficacité de l'acheminement améliorée pour optimiser l'efficacité énergétique et rendre les réseaux entièrement optiques, simplifiés et intelligents.