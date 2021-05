Le développement scientifique et technologique de la Chine doit se concentrer davantage sur l'autosuffisance

« L'autosuffisance et l'autorenforcement en matière de sciences et de technologies devraient toujours être considérés comme un soutien stratégique au développement national », a-t-il déclaré.

Le président a adressé ses félicitations aux participants de la réunion, et ses salutations aux professionnels en poste dans les différents postes scientifiques et technologiques.

« Je tiens à féliciter chaleureusement ceux qui ont permis la tenue de cette réunion et à transmettre mes salutations cordiales aux professionnels de la science et de la technologie dévoués qui travaillent dur à divers postes. Le 30 mai marque la cinquième Journée nationale des travailleurs de la science et de la technologie, et je tiens à vous adresser mes salutations à tous », a déclaré le président Xi.

Il a salué les progrès réalisés dans l'innovation scientifique et technologique, la recherche fondamentale, l'innovation originale, la science et la technologie stratégiques et les industries de pointe, ainsi que le rôle important de la science et de la technologie dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

« La pratique a prouvé qu'il existe un grand potentiel d'innovation indépendante en Chine, et que les professionnels de la science et de la technologie de notre pays peuvent accomplir beaucoup de choses. Avec la volonté d'avancer avec le temps, le courage de s'améliorer continuellement grâce aux réformes ainsi qu'une détermination et une persévérance indomptables, les professionnels de la science et de la technologie de notre pays doivent saisir les tendances mondiales, prendre l'initiative, affronter les problèmes de front et surmonter les difficultés. Le développement scientifique et technologique doit cibler les frontières mondiales de la science et de la technologie, servir les principaux champs de bataille économiques, s'efforcer de répondre aux besoins importants du pays et profiter à la vie et à la santé des gens. En endossant les lourdes responsabilités imposées par l'époque que nous vivons, vous devez vous efforcer d'atteindre plus d'autosuffisance et d'autoamélioration de la science et de la technologie », a déclaré le président Xi.

Ce dernier a exhorté les professionnels chinois de la science et de la technologie à assumer les responsabilités liées à l'époque que nous vivons et à s'efforcer d'assurer plus d'autosuffisance et d'autorenforcement de la science et de la technologie.

« Unissons-nous, prenons des mesures audacieuses en matière d'innovation et travaillons sans relâche pour contribuer davantage à faire de la Chine une puissance scientifique et technologique et à réaliser le rêve chinois de rajeunissement national », a-t-il déclaré.

Lien : https://m.youtube.com/watch?v=P0905Iip5JA

SOURCE CCTV+