Le Dialogue Est-Ouest 2019 sur les châteaux anciens s'est tenu à Jincheng, dans la province du Shanxi

Jincheng, également appelée « Ville des châteaux anciens » en Chine, possède l'un des plus beaux et uniques ensembles de châteaux anciens au monde. Connu sous le nom de châteaux de Taihang, cet ensemble est composé de 117 châteaux et assure à Jincheng une grande fierté et richesse patrimoniale. Cette particularité fait de Jincheng la ville hôte idoine pour une manifestation centrée sur l'entretien des châteaux et leur importance historique aux yeux de divers pays du monde.

Des diplomates des ambassades de Lituanie, de Hongrie et d'Ukraine, des experts de l'OMT, des spécialistes locaux des domaines concernés et des représentants de châteaux anciens, ont pris part au dialogue pour éclairer les participants sur différents aspects des châteaux anciens et débattre du présent comme de l'avenir de cette spécialité. Durant cette manifestation, le Gouvernement municipal de Jincheng et les pays d'Europe se sont mis d'accord pour établir des échanges culturels sur les anciens châteaux et annoncé conjointement le Manifeste de Jincheng. Ce manifeste constitue la première phase des échanges entre l'Europe et la Chine dans les domaines de la conservation des châteaux et de la pédagogie.

Intitulé Mission commune, amitié éternelle, le dialogue a permis de réunir des représentants de multiples pays et de traditions de châteaux, pour mieux définir la façon de sauvegarder, développer et transmettre une architecture et d'autres formes d'héritages riches de culture.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/972855/Jincheng_Ancient_Castle.jpg

SOURCE China National Travel magazine