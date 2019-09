Le Digital Business Space de Moscou attire les entrepreneurs, les investisseurs et les artistes occidentaux

MOSCOU, 26 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Digital Business Space de Moscou, un lieu moderne destiné aux évènements, situé au cœur de la capitale russe, célèbre ses deux premières années de fonctionnement.

Créé par la Moscow Agency of Innovations en 2017, le Digital Business Space est devenu un centre de gravité pour les entrepreneurs et les spécialistes de l'informatique. Le lieu a accueilli quelque 700 évènements auxquels ont assisté plus de 100 000 personnes, notamment des investisseurs éminents, des experts en affaires et des artistes de Russie, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

Le Digital Business Space est devenu le lieu emblématique de la ville et a gagné en popularité auprès de la communauté locale des entrepreneurs en technologie. L'endroit met en exergue les possibilités offertes aux entreprises innovatrices locales grâce à l'appui du gouvernement.

Les entrepreneurs moscovites viennent y assister à des conférences et des ateliers animés par des experts d'envergure internationale, tels que le scénariste Robert McKee ou les coaches d'affaires Garrett Johnston et Marshall Goldsmith. Les investisseurs et les représentants d'entreprises mondiales se rendent au Digital Business Space de Moscou pour rechercher de possibles partenaires commerciaux.

Les visiteurs peuvent saisir des opportunités de tisser des réseaux et profiter des espaces de travail partagé, des salles de conférence et de réunion et des installations récréatives de cet endroit, qui sont tous et toutes doté(e)s des toutes dernières technologies, notamment des téléviseurs LED et un système d'inscription automatique des invités.

Le Digital Business Space de Moscou est de plus en plus prisé comme lieu où partir en quête de technologies innovantes. Selon de nombreux invités internationaux, c'est un point d'entrée efficace sur le marché russe, où l'on peut jeter un coup d'œil aux solutions les plus prometteuses qui y sont disponibles.

