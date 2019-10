Le dispositif de BOYDSense pour les diabétiques se classe parmi les meilleures innovations au RESI Innovation Challenge 2019

La technologie non invasive d'analyse de l'haleine a été saluée pour son caractère innovant et le potentiel qu'elle a de révolutionner le secteur du contrôle glycémique

SAN BRUNO, Californie, 29 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La société de technologie médicale BOYDSense, Inc. est revenue de la conférence RESI (Redefining Early Stage Investments) à Boston en ayant remporté la deuxième place au RESI Innovation Challenge et recueilli une foule d'éloges aussi bien des investisseurs que des participants lors de l'événement, l'une des plus importantes conférences d'investissement de l'année pour les biotechnologies et les technologies médicales. Son g-Sense Breath Meter, un appareil portable conçu pour prédire avec précision les taux de glycémie en mesurant les composés organiques volatils (COV) dans l'haleine humaine, a été sélectionné comme finaliste et a fini par l'emporter sur 130 autres produits.

« Terminer parmi les premiers lors de ce prestigieux événement du secteur confirme ce que savent déjà notre équipe de direction et les investisseurs actuels, à savoir que la technologie de BOYDSense va jouer un rôle essentiel dans la transition vers le traitement non invasif du diabète et d'autres maladies chroniques », explique le PDG de BOYDSense, Bruno Thuillier.

BOYDSense était l'une des 350 start-up de biotechnologie et l'un des 350 investisseurs qui participaient à cet événement annuel, qui était organisé par Life Science Nation. Le RESI Innovation Challenge 2019 est ouvert aux toutes jeunes entreprises mondiales des secteurs des biotechnologies, des technologies médicales, du diagnostic et de la santé numérique. Sur les 130 participants initiaux, 38 finalistes ont été triés sur le volet par le comité d'examen scientifique de Life Science Nation pour présenter leurs technologies lors de la conférence, et les lauréats ont été choisi en fonction des votes des participants.

Thuillier et le vice-président de BOYDSense pour la gestion des produits, Joel Rabasco, ont présenté la technologie innovante de biomarqueurs COV de BOYDSense dans un format d'exposition, et expliqué aux investisseurs et aux autres participants comment la technologie améliorera sensiblement l'expérience de l'utilisateur et fera tomber les entraves traditionnelles grâce à un appareil portable discret qui exploite l'haleine pour surveiller sans douleur le diabète.

« Aussi bien notre deuxième place au RESI Innovation Challenge que l'enthousiasme qui nous a été manifesté par les investisseurs et nos pairs ont sensiblement intensifié l'élan dont BOYDSense a besoin pour continuer d'œuvrer en faveur de la commercialisation de son premier produit commercial et de sa mise à disposition aux personnes diabétiques », explique Thuillier.

BOYDSense, Inc. est une société de technologie médicale qui met au point des outils non invasifs abordables pour mesurer des biomarqueurs critiques dans l'haleine. Sa mission consiste à bâtir la plateforme pour la saisie et l'affichage en tout lieu et à toute heure d'une biosignature dans le but d'aider les consommateurs à mieux gérer leur maladie. La métabolomique fondée sur l'haleine se concentre sur la saisie, l'identification et la quantification de modèles de biomarqueurs à composés organiques volatils (COV) dans l'haleine humaine, et sur leur utilisation pour diagnostiquer et suivre des maladies chroniques, comme le diabète. La plateforme BOYDSense permettra également aux consommateurs et aux prestataires de soins d'utiliser l'haleine comme moyen non invasif pour détecter et surveiller des maladies comme le cancer, l'obésité, l'asthme, etc. Le premier produit en cours de développement de BOYDSense, le g-Sense Breath Meter, est un appareil portable abordable qui aide les personnes diabétiques à mesurer avec précision leur taux de glycémie grâce aux COV dans l'haleine, et ce, sans le coût, la douleur et la stigmatisation sociale associés traditionnellement à la détermination du taux glycémique au bout du doigt. BOYDSense est une entreprise Alpha MOS, le leader dans l'analyse des composés organiques volatils.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.boydsense.com.

