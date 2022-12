Le dispositif MolecuLight est présenté dans Vizient Tech Watch comme une technologie clé pour la visualisation de la charge bactérienne et la réduction des infections du site chirurgical

L'article fait suite à l'obtention par MolecuLight d'un contrat de technologie innovante (Innovative Technology Contract ) de la part de Vizient l'année dernière

PITTSBURGH, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp. , le leader de l'imagerie par fluorescence au point d'intervention pour la détection des plaies contenant des charges bactériennes élevées, est présenté dans la nouvelle publication Tech Watch de Vizient comme une technologie clé pour la visualisation de la charge bactérienne et de ses emplacements, et pour la réduction des infections du site chirurgical. L'article, « Fluorescence Imaging: New technology enables point-of-care surgical wound bacterial assessment » est présenté dans le volume 3 de Tech Watch (Medical Device) de Vizient, publié la semaine dernière.

MolecuLight Featured in Vizient Tech Watch as Key Technology for Visualizing Bacterial Burden and Helping to Reduce Surgical Site Infections MolecuLightDX™ point-of-care Imaging device to detect elevated bacterial loads in wounds to help clinicians prevent surgical site complications.

L'article de Tech Watch décrit comment les infections du site opératoire (ISO) surviennent dans 38 % des interventions chirurgicales1 (en fonction de la localisation anatomique et du type de chirurgie) et représentent 20 % de toutes les infections liées aux soins2. Les ISO sont également les plus coûteuses de ces infections, prolongeant la durée moyenne des séjours hospitaliers de 9,7 jours et coûtant plus de 20 000 dollars par admission de patient3,4.

Références 1 Alkaaki A et al. Can J Surg. 2019;62(2):111-117 2 Klevens RM et al. Public Health Rep. 2007;122(2):160-166 /CNW/ - 4 Zimlichman E et al. JAMA Intern Med. 2013;173(22):2039-2046 5 " Uncovering the high prevalence of bacterial burden in surgical site wounds with point-of-care fluorescence imaging ", Sandy Hodgetts, K. et al., Int Wound J. 2021;1–11

Un diagnostic précoce et précis des charges bactériennes et des infections post-chirurgicales est essentiel pour permettre un traitement rapide avant que l'infection ne s'aggrave. Dans certains cas, des tests de laboratoire sont nécessaires pour diagnostiquer avec précision les bactéries colonisant la plaie, ce qui permet aux bactéries incriminées de se développer et de se propager, et de retarder les traitements efficaces. Les résultats des tests peuvent prendre des jours, voire des semaines avant d'être disponibles. S'ils sont positifs, il peut être trop tard pour prévenir l'infection.

Les cliniciens ont besoin d'outils de diagnostic en temps réel qu'ils peuvent utiliser sur le lieu de soins pour fournir des informations immédiates sur l'état de la plaie et l'augmentation éventuelle de la charge bactérienne. L'article affirme que l'imagerie MolecuLight contribue à éliminer toute subjectivité inutile dans l'évaluation des plaies pour la présence de bactéries nocives en permettant une visualisation rapide et précise des endroits où la charge bactérienne est élevée dans les plaies, ainsi que des signes et symptômes cliniques. En tant que telle, elle fournit « des informations précieuses en temps réel pour éclairer la prise de décision clinique ».

Une étude récente évaluée par des pairs 5 soutient cette position en démontrant les avantages de l'utilisation de MolecuLight pour aider le clinicien à visualiser la charge bactérienne dans les plaies du site chirurgical :

76 % des sites chirurgicaux étudiés qui ont atteint le stade de l'orientation vers un spécialiste des plaies présentaient des charges bactériennes cliniquement significatives (10 4 à 10 9 UFC/g), mais seulement 6,8 % présentaient des symptômes d'infection, ce qui a retardé la prise en charge de l'infection .





à 10 UFC/g), mais . L'imagerie fluorescente au point d'intervention (à l'aide du dispositif MolecuLight i: X ) pour détecter les charges bactériennes élevées a permis de multiplier par 5,7 la sensibilité par rapport aux seuls signes et symptômes cliniques.





) pour détecter les charges bactériennes élevées par rapport aux seuls signes et symptômes cliniques. L'expérience du clinicien en matière d'imagerie par fluorescence et d'interprétation (>200 séances d'imagerie) a permis de multiplier par 11,3 la sensibilité de l'imagerie par fluorescence par rapport aux seuls signes et symptômes cliniques, et par 2,6 la précision.

« Les cliniciens ont besoin d'un moyen objectif de détecter une infection ou une autre complication des plaies chirurgicales sans avoir à se fier à un jugement subjectif », déclare Kylie Sandy-Hodgetts, PhD, fondatrice et première présidente de l'International Surgical Wound Complications Advisory Panel ( ISWCAP ).

« L'imagerie par fluorescence utilisant MolecuLight est positionnée pour changer les paradigmes contemporains du traitement des plaies post-chirurgicales en raison de sa capacité à détecter rapidement et de manière fiable la charge bactérienne et à visualiser la contamination au point d'intervention ».

En plus de son profil dans le Tech Watch de Vizent, le dispositif d'imagerie des plaies par fluorescence MolecuLight i:X® a reçu l'année dernière un contrat de technologie innovante de la part de Vizient, Inc., , la plus grande entreprise d'amélioration des performances des soins gérée par ses membres. Le nouveau contrat de technologie innovante pour MolecuLight i:X souligne, pour les membres de Vizient, les qualités uniques de l'appareil susceptibles d'apporter des améliorations au secteur de la santé.

« Nous travaillons avec MolecuLight depuis 2021, date à laquelle Vizient a reconnu l'entreprise comme fournisseur primé dans le cadre de notre programme de technologie innovante », a déclaré Tami Maurer, vice-présidente des services de contrats et de programmes chez Vizient, Inc. « Soigneusement évalué et sélectionné par notre conseil composé de professionnels en matière de soins et de chaîne d'approvisionnement, le programme de technologie innovante de Vizient reconnaît les avancées en matière de soins, ce qui permet aux prestataires d'offrir des soins de la plus haute qualité tout en encourageant les fabricants à continuer d'innover dans de nouvelles solutions. »

Les systèmes d'imagerie MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie capables de détecter en temps réel une charge bactérienne élevée dans les plaies et ayant obtenu l'autorisation de la FDA, l'approbation de Santé Canada et le marquage CE. Disposant de preuves cliniques irréfutables comprenant plus de 60 publications évaluées par des pairs et portant sur 1 500 patients , ils sont utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. est la filiale américaine de MolecuLight Inc. , une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plateforme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. La suite d'appareils commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, sont des dispositifs d'imagerie portatifs au point d'intervention pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis peuvent bénéficier d'un processus de remboursement disponible comprenant deux codes CPT® pour le travail du médecin afin de réaliser « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les Services de Consultations Externes des Hôpitaux (SCEH) et les Centres de Chirurgie Ambulatoire (CCA) par le biais d'une Classification de Paiement Ambulatoire (CPA). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux présentant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Images :

Ci-joint et à télécharger sur le site https://moleculight.box.com/s/brze54q8e6bvwdoxtu81qdsccpcnvpa7

Ci-joint et à télécharger sur le site https://moleculight.box.com/s/tb1jnt2my59fmzjh7df5iio9n8a0nzam

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961836/MolecuLight_MolecuLight_Featured_in_Vizient_Tech_Watch_as_Key_Te.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961837/MolecuLight_MolecuLight_Featured_in_Vizient_Tech_Watch_as_Key_Te.jpg

CONTACT : Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., T. +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight.com

SOURCE MolecuLight Inc.