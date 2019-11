Le distributeur européen EarlySense remporte le prestigieux Prix Galien MedTech Innovation Award

Le distributeur néerlandais Devices4Care est récompensé pour l'amélioration des soins aux patients qu'il apporte grâce à son dispositif de surveillance continue sans contact

WOBURN, Massachusetts, 4 Novembre 2019 /PRNewswire/ -- EarlySense, le leader mondial des solutions de surveillance continue sans contact pour le continuum des soins de santé, a annoncé aujourd'hui que son système de surveillance des patients avait reçu le Prix Galien MedTech Innovation Award néerlandais 2019. Ce prix, qui récompense les réalisations exceptionnelles accomplies dans les domaines des technologies biomédicale et médicale et améliorant la condition humaine, a été remis au distributeur néerlandais d'EarlySense, Devices4Care.

Le jury du Prix Galien a sélectionné le dispositif de surveillance des patients d'EarlySense en raison de sa technologie innovante, de sa convivialité et de ses résultats extrêmement précis. Le jury a par ailleurs fait remarquer que l'impact clinique prouvé et les modèles financiers efficaces d'EarlySense, qui permettent une rapide montée en gamme, conféraient à l'appareil une longueur d'avance sur les autres finalistes du MedTech. Le système EarlySense a démontré à maintes reprises qu'il réduisait considérablement les urgences médicales (codes bleus), les chutes de lit et les escarres.

« Ces dernières années, nous avons travaillé assidument pour communiquer et démontrer l'importance de la surveillance continue sans contact aux Pays-Bas. Nous sommes fiers de recevoir ce prix qui témoigne de la valeur d'EarlySense pour les professionnels de la santé et les patients. », a déclaré Pieter Van Roon, directeur de Devices4Care, « Nous continuerons d'œuvrer à la réalisation de notre objectif de soutien et d'amélioration de la sécurité des patients dans davantage d'hôpitaux et d'établissements de santé à travers le pays. »

Sans jamais toucher le patient, le système EarlySense en assure une surveillance continue par l'intermédiaire d'un capteur placé sous le matelas. Le capteur sans contact d'EarlySense est installé dans des centaines d'hôpitaux et établissements de soins de suite dans le monde entier pour aider les personnels à détecter et prévenir rapidement les incidents tels que les urgences médicales (codes bleus) ou les chutes de patients. Il aide les médecins à identifier la détérioration de l'état de santé d'un patient avant qu'un événement ne se produise en fournissant une surveillance du rythme cardiaque et respiratoire, des mouvements et des sorties de lit afin de réduire les chutes et les escarres.

« EarlySense, en collaboration avec notre partenaire de confiance Devices4Care, est honoré de recevoir le prestigieux Prix Galien MedTech Innovation Award, qui souligne le rôle crucial de notre technologie dans l'amélioration des soins aux patients et de la sécurité de ces derniers. », a déclaré Tim O'Malley, président et directeur de la croissance d'EarlySense, « Afin d'atteindre nos objectifs de croissance mondiale, nous sommes ravis de forger de nouveaux partenariats stratégiques avec des organisations et distributeurs qui partagent nos idées et valorisent la sécurité des patients et les soins de santé de qualité. »

EarlySense présentera ses solutions de surveillance continue sans contact au salon MEDICA du 18 au 21 novembre à Düsseldorf, en Allemagne. La société accueillera ses clients, distributeurs et partenaires potentiels dans la halle 16, sur le stand M20. Pour prendre rendez-vous, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : hila.peleg@earlysense.com.

À propos d'EarlySense

EarlySense® est le leader mondial des solutions de surveillance continue sans contact pour le continuum de la santé. Utilisé dans le monde entier dans les hôpitaux et les établissements de soins de suite, le système EarlySense aide les soignants à détecter rapidement les événements pouvant affecter la santé des patients, y compris les urgences médicales (codes bleus) suite à un arrêt cardiaque ou respiratoire, les chutes, les escarres, les transferts évitables en unité de soins intensifs et les réadmissions à l'hôpital. Le système EarlySense enregistre les informations critiques du patient et alerte les fournisseurs de soins d'éventuels incidents. La société a noué des partenariats avec de grandes sociétés technologiques mondiales telles que Hillrom, Philips, Welch Allyn, Mitsui et Beurer. EarlySense est basé à Ramat Gan, en Israël, et à Woburn, dans le Massachusetts.

À propos de Devices4Care

Devices4care est une organisation en réseau de spécialistes des sciences de la vie, des technologies de l'information et de la santé. La société se concentre sur la fourniture de technologies et de produits innovants qui améliorent la sécurité des patients et la qualité des soins.

Devices4Care est reconnue pour le soutien qu'elle apporte aux sites cliniques grâce à une formation et un support professionnels de haut niveau permettant le succès de la mise en œuvre cliniques de produits et de processus.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.earlysense.com.

Pour les Pays-Bas : www.earlysense.nl

Suivez EarlySense sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Contact pour les médias :

Ellie Hanson

Finn Partners

+1-929-222-8006

ellie.hanson@finnpartners.com

Contact pour EarlySense Europe :

Hila Peleg

+972-54-527-3117

hila.peleg@earlysense.com

Contact pour EarlySense États-Unis :

Jaime Donahue

+ 781-373-3228 ext. 212

jaime.donahue@earlysense.com

Contact pour Devices4Care :

Pieter Harcksen

+31-6-28-82-84-48

p.harcksen@prlt.nl

Related Links

http://www.earlysense.nl



SOURCE EarlySense; Devices4Care