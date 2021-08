Le DJ franco-corse Alexis Petronio sort son premier single, « Strange », avec le guitariste et chanteur « Keith » pour porter un message post-pandémique plein d'espoir

Alexis a été inspiré pour écrire et produire ce nouveau morceau alors que les restrictions du COVID s'atténuent et que les gens se reconnectent les uns aux autres. « La pandémie a été tragique à bien des égards », déclare Alexis, « mais elle nous a rappelé à quel point les sentiments de liberté et de connexion avec d'autres personnes sont vraiment importants. »

Le chanteur et guitariste Keith, qui figure sur la chanson, est d'accord : « Alexis et moi pensons que chaque nuage a une lueur d'espoir. "Strange" parle de l'opportunité de renaître et de prendre conscience de l'importance de notre connexion avec les gens et la nature dans un nouveau monde de plus en plus numérique. »

« Strange » présente des influences blues, soul et andalouses grâce à la voix et la guitare de Keith soutenues par le saxophone de Callaghan, sur fond de production Electropop irrésistiblement festive d'Alexis.

Le clip du single montre Alexis et Keith célébrant la vie avec des amis sur une plage ensoleillée. Le clip peut être visionné ici : https://www.youtube.com/watch?v=O24V7iczaRI.

Alexis Petronio est un DJ indépendant français de Porto Vecchio en Corse et membre du collectif « la French Production ». Depuis 10 ans, il joue chaque été à la Via Notte et au B52 avec les plus grands DJ du monde, dont David Guetta, Solomun, DJ Snake, Roger Sanchez et Little Louie Vega. En hiver, il se produit notamment à Paris, Abidjan et Tulum.

www.alexis-petronio.com

Video : https://www.youtube.com/watch?v=O24V7iczaRI

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1584257/La_French_Production_Summer_hit.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1584258/La_French_Production_Logo.jpg

SOURCE La French Production