Le documentaire alimentaire « UMAMI » de nouvelle génération fait sensation lors de sa première

BEIJING, 25 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Le documentaire alimentaire « UMAMI » a récemment époustouflé le public lors de sa première représentation. « UMAMI » est un documentaire alimentaire de nouvelle génération qui est produit conjointement par le Centre chinois de production cinématographique et télévisuelle pour l'agriculture, Z. J. Omnimedia (Beijing Zhongjingwenguang International Advertisement Co., Ltd.), Shanghai Tohkin Group et Shanghai Totole Food Co., Ltd.