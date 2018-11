Le Dolphin iO™ de Maytronics remporte le trophée de l'innovation à Piscine Global 2018 pour les produits de piscine intelligents

Maytronics, le leader mondial des robots nettoyeurs de piscine, est fier d'avoir été choisi comme co-lauréat du trophée Pool Innovations de Piscine Global 2018 dans la catégorie piscines intelligentes. Le produit primé est le Dolphin iO™ de Maytronics, le tout premier robot nettoyeur de piscine fonctionnant avec Opteq™, une technologie d'intelligence artificielle basée sur l'auto-apprentissage, intégrant une cartographie numérique 3D du bassin.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/781872/Maytronics.jpg )



Ce trophée a été remis le 13 novembre dans le cadre du salon Piscine Global de Lyon, en France, l'événement référence de la piscine et du bien-être en Europe. Il distingue une innovation exceptionnelle, qu'il s'agisse de nouveaux produits ou de solutions de développement durable pour la piscine.

Avec l'iO, Maytronics est la première société à exploiter l'intelligence artificielle pour le nettoyage des piscines. Elle fait ainsi entrer le nettoyage robotique des piscines dans l'ère des appareils intelligents utilisant l'auto-apprentissage.

S'appuyant sur la technologie révolutionnaire Opteq™ de Maytronics, l'iO connaît exactement sa position au sein du bassin et peut se rendre en n'importe quel point du bassin comme s'il était équipé d'un système GPS sous-marin. Il peut ainsi automatiquement déterminer la manière la plus efficace de nettoyer chaque piscine, en fonction de sa forme, de sa structure, des obstacles présents et du mode de nettoyage requis. Il définit le chemin de balayage et le temps nécessaire pour couvrir toutes les surfaces, et peut fournir une preuve tangible du nettoyage complet de la totalité de la surface de la piscine, fond, parois et ligne d'eau compris. Les utilisateurs finaux peuvent contrôler intégralement le nettoyeur de l'endroit où ils se trouvent, quel qu'il soit, via une application mobile. Celle-ci leur permet de paramétrer le nettoyeur pour qu'il se rende en un point quelconque du bassin, qu'il en nettoie uniquement certaines parties, qu'il retourne en un lieu prédéfini à la fin de l'opération de nettoyage, ou qu'il grimpe jusqu'à la ligne d'eau à un endroit précis fixé au préalable.

« En répondant à l'évolution des exigences des consommateurs avec des produits révolutionnaires tels que l'iO, Maytronics continue d'être l'innovateur de référence sur le marché de l'entretien des piscines », a commenté Eyal Tryber, PDG de Maytronics. « Remporter le trophée Innovation Piscines 2018 est un grand honneur, c'est à la fois un compliment et une source d'inspiration pour porter l'innovation encore plus loin pour ce qui est de l'entretien des piscines. »

Le Dolphin iO de Maytronics sera introduit auprès d'une sélection de partenaires et de propriétaires de piscines en vue d'être évalué au cours de l'année 2019. Il devrait être disponible sur le marché européen et celui d'Amérique du Nord en 2020.

Rendez-vous sur http://lyon.maytronics.com pour en savoir plus.

