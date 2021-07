Le Dr Amy Rosenberg, expert en immunogénicité et ancienne élève de la FDA, rejoint EpiVax

PROVIDENCE, R.I., 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax Inc. (« EpiVax ») a le plaisir d'annoncer que le Dr Amy Rosenberg quitte la division des protéines thérapeutiques de la FDA, le CDER, qu'elle a dirigée pendant plus de 20 ans, pour rejoindre EpiVax au poste de directrice principale de l'immunologie et des protéines thérapeutiques.

Les travaux du Dr Rosenberg ont porté sur l'induction de la tolérance immunitaire et l'immunogénicité. À la FDA, elle a supervisé la réglementation et l'approbation de nombreuses protéines thérapeutiques et a été consultante experte auprès du Réseau de tolérance immunitaire de l'Institut national de la santé. Parmi ses autres nominations notables, citons :

Le conseil scientifique supérieur de la FDA

Le comité directeur du groupe d'intérêt sur l'immunologie du NIH-FDA

Le conseil scientifique du Centre d'excellence en oncologie

Le Dr Annie De Groot, PDG et directrice scientifique d'EpiVax/CSO, attend avec impatience l'arrivée de Mme Rosenberg : « Le Dr Rosenberg est un leader d'opinion clé pour de nombreux produits biologiques « classiques » tels que l'érythropoïétine, le G/GM-CSF, les mAbs, ainsi que les thérapies cellulaires, et elle a fait des recherches sur de nouveaux produits biologiques tels que les thérapies cellulaires CAR-T et TIL. Amy et moi avons hâte de partager sa vaste expérience avec les fans d'EpiVax au cours de notre tournée 'Fearless Science World tour' cet automne et cet hiver. »

Les années d'expérience du Dr Rosenberg en matière de réglementation renforceront la capacité d'EpiVax à aider les clients à mettre au point des vaccins et des produits biologiques en vue de leur examen réglementaire. Mme Rosenberg travaillera également avec des scientifiques d'EpiVax sur une série de programmes de recherche internes, énumérés ci-dessous :

Évaluation personnalisée de l'immunogénicité pour les produits biologiques (PIMA) : Immune Tolerance-Adjusted Personalized Immunogenicity Prediction for Pompe Disease. EpiVax a appliqué des outils in silico (EpiMatrix et JanusMatrix) pour identifier les épitopes immunogènes et tolérogènes qui sont reconnus par les patients individuels atteints de la maladie de Pompe et prédits en fonction de leur gène GAA (alpha-glucosidase acide) et de leur haplotype HLA DR. De Groot AS et al., Frontiers in Immunology, 16 juin 2021.

Évaluation de l'immunogénicité personnalisée des vaccins à l'aide d'iTEM et de J-iTEM : Identification, Selection and Immune Assessment of Liver Stage CD8 T Cell Epitopes from Plasmodium falciparum. Tucker KD et al., Frontiers in Immunology, 07 mai 2021. La même approche a permis de prédire avec précision les résultats pour les patients individuels atteints de cancer, Multi-step screening of neoantigens' HLA- and TCR-interfaces improves prediction of survival. Richard G et al., (Nature) Scientific Reports, 11 mai 2021.

Nouveaux Tregitopes identifiés dans des protéines non-IgG : Identification of a potent regulatory T cell epitope in factor V that modulates CD4+ and CD8+ memory T cell responses. De Groot AS et coll., Clinical Immunology, 4 janvier 2021.

Concernant son arrivée à EpiVax, Dr Rosenberg a déclaré : « Je suis ravie de me joindre à cette entreprise pionnière axée sur l'immunologie qui explore la gamme d'applications des nouvelles technologies immuno-informatiques pour évaluer et améliorer les résultats basés sur le système immunitaire pour les questions et les maladies les plus urgentes de notre époque : les maladies infectieuses, le cancer et l'auto-immunité, ainsi que pour trouver des moyens de désimmuniser ou de tolérer les thérapies géniques et protéiques dans le contexte des thérapies enzymatiques/géniques de remplacement pour les maladies rares. »

EpiVax est une entreprise de biotechnologie qui possède une expertise en prédiction de l'épitope des cellules T, en modulation immunitaire et en conception de vaccins accélérée. Les outils d'analyse de l'immunogénicité d'EpiVax pour les thérapies (ISPRI) et les vaccins (iVAX) sont utilisés pour faire progresser la recherche d'un grand nombre d'entreprises dans le monde.

