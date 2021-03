Le Dr Cheng-Chi Chao rejoint ChemPartner en tant que vice-président et chef du département d'immunothérapie et inflammation

SHANGHAI, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai ChemPartner a annoncé aujourd'hui la nomination de Cheng-Chi Chao, Docteur, en tant que vice-président et chef du département d'immunothérapie et inflammation.

Le Dr Chao a plus de 20 ans d'expérience dans le développement de médicaments et une grande expertise dans les domaines de l'immuno-oncologie et des maladies liées à l'immunité dans l'industrie biopharmaceutique et dans des institutions universitaires. Avant de rejoindre ChemPartner, le Dr Chao était directeur technique et responsable de la R&D chez GenoImmune (une société BGI) en Chine et occupait un poste de directeur principal dans le département d'immunologie des tumeurs chez Complete Genomics (une société BGI) aux États-Unis. Il a supervisé la recherche et le développement de l'immunothérapie basée sur les néoantigènes et était responsable de l'établissement de technologies de plate-forme émergentes pour la thérapie cellulaire et les vaccins contre le cancer. Auparavant, il a travaillé dans un certain nombre de sociétés pharmaceutiques mondiales, dont Merck Research Laboratories, Schering-Plough/DNAX Research Institute et Novartis.

« Le parcours professionnel du Dr Chao, qui a permis de développer avec succès de nombreux programmes de thérapie cellulaire et de produits biologiques qui sont passés de la découverte à la clinique ou à la commercialisation, sera un grand atout pour ChemPartner », a déclaré le Dr Ming Liu, premier vice-président et chef du département de biologie et de pharmacologie de ChemPartner. « Nous avons aidé des centaines de nos clients mondiaux des secteurs pharmaceutique et biotechnologique à découvrir des médicaments pour l'immunologie des tumeurs et les maladies auto-immunes, et nous nous réjouissons des contributions du Dr Chao à notre mission. »

Les immunologistes de ChemPartner sont spécialisés dans les essais in vitro impliquant des réponses immunitaires adoptives et innées avec l'utilisation de différents types de cellules immunitaires. L'équipe est très expérimentée dans l'évaluation de l'activation, la prolifération, et la différenciation des cellules immunitaires, la libération de cytokine, les molécules de signalisation, la liaison des récepteurs et l'interaction entre les cellules. Le département d'immunologie et d'inflammation de ChemPartner propose un large éventail de modèles phénotypiques et fonctionnels in vitro et de modèles pharmacodynamiques et pharmacologiques in vivo de maladies humaines, notamment l'inflammation respiratoire, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires de la peau, les maladies inflammatoires de l'intestin et l'inflammation systémique.

« Je suis ravi de rejoindre ChemPartner. Mon expérience en immunologie, combinée à l'expertise de l'équipe, apportera aux clients mondiaux de ChemPartner les compétences qu'ils recherchent et dont ils ont besoin », a déclaré le Dr Chao. « L'offre de services unique de ChemPartner m'enthousiasme, ainsi que le potentiel de croissance du département, et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. »

À propos de ChemPartner

Shanghai ChemPartner et ses filiales ChemPartner, ChemPartner Biologics, et China Gateway Pharmaceutical Development proposent une large gamme de services de découverte de médicaments, de développement et de services de fabrication, tels que la découverte de produits chimiques et biologiques, la biologie et la pharmacologie, la protéine DMPK et la toxicologie, et le développement et la fabrication de petites molécules et CMC. Shanghai ChemPartner sert une clientèle internationale diversifiée et possède des laboratoires, des bureaux commerciaux et des représentants aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.

SOURCE Shanghai ChemPartner