Le Dr Dominic Clarke rejoint Discovery Life Sciences en tant que directeur technique des thérapies cellulaires et géniques

HUNTSVILLE, Alabama, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), les spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs™, a annoncé aujourd'hui que Dominic Clarke, Ph. D. a rejoint la société en tant que directeur technique des thérapies cellulaires et géniques. Son arrivée à ce poste permettra à Discovery de consolider sa position de leader mondial dans le domaine des matériaux de thérapie cellulaire et génique et des services d'analyse destinés à soutenir la conception et la fabrication de thérapies avancées.

« En tant que leader reconnu et très expérimenté dans le secteur des thérapies cellulaires et géniques, l'arrivée de Dominic au sein de l'équipe de Discovery vient renforcer de manière significative notre division des services de thérapies cellulaires et géniques, déjà en pleine expansion », a déclaré Glenn Bilawsky, président-directeur général de Discovery. « Le secteur des thérapies cellulaires et génétiques reconnaît ses compétences en matière d'évaluation et de mise en œuvre des innovations technologiques à l'échelle mondiale. Ses connaissances, son expérience et ses compétences nous permettront de renforcer considérablement notre capacité à faire avancer les programmes de thérapies cellulaires des chercheurs, de la découverte précoce à la fabrication. »

Le Dr Clarke apporte à Discovery plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des cellules et des gènes. Il est le président par intérim du comité de développement des processus et des produits de l'International Society for Cell and Gene Therapies (ISCT) - un forum mondial des leaders du secteur visant à faire passer la recherche et le développement des processus du laboratoire à la clinique grâce à la formation et aux conseils. Avant de rejoindre Discovery, il occupait les fonctions de responsable mondial des thérapies cellulaires chez HemaCare, une société de Charles River. Au cours de son mandat, il a élaboré et dirigé la stratégie mondiale de l'entreprise en matière de thérapies cellulaires, a apporté son expertise scientifique et technique sur le plan opérationnel et commercial, et a été le fer-de-lance de l'innovation dans l'ensemble de l'organisation.

« La combinaison unique de Discovery, qui allie produits d'échantillons biologiques hautement caractérisés et capacités de test, est essentielle pour faire avancer la mise au point et la commercialisation des thérapies cellulaires et géniques », a déclaré le Dr Clarke. « Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte de rejoindre cette excellente équipe et de partager mutuellement leur passion pour soutenir le succès des thérapies cellulaires. Discovery Life Sciences a jeté des bases solides en tant que spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs, et je suis impatient d'améliorer encore davantage leurs produits et services actuels de thérapie cellulaire et génique. Discovery répond actuellement aux besoins mondiaux et dépasse les attentes des concepteurs et des fabricants de thérapies cellulaires grâce à la qualité, la rapidité et l'envergure nécessaires à la fourniture de thérapies sûres, efficaces et avancées. »

