Le Dr Gustavo Mahler démissionne du poste de président-directeur général d'AGC Biologics ; Patricio Massera lui succédera au poste de PDG à compter du 1er mai 2019

BOTHELL, Washington, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- AGC Biologics annonce aujourd'hui un changement au sein de son équipe de direction. Le Dr Gustavo Mahler a décidé de quitter son poste de PDG à compter du 30 avril 2019 après 10 ans en fonction avec CMC Biologics et AGC Biologics. Le Dr Mahler sera à l'avenir membre du conseil d'administration. Patricio Massera, qui était auparavant le directeur de l'exploitation pour AGC Biologics, succédera au Dr Mahler au poste de président-directeur général à compter du 1er mai 2019.

Gustavo a rejoint AGC Biologics (précédemment CMC Biologics) en 2008 en tant que président. En 2010, il a été nommé directeur de l'exploitation internationale et il est devenu président-directeur général en janvier 2016. « La transition de Patricio au poste de PDG est soigneusement planifiée », a déclaré Gustavo. « Cela a été un grand plaisir de diriger AGC Biologics et je suis fier de tout ce que nous avons accompli. Je suis reconnaissant pour la chance d'avoir travaillé avec une équipe de professionnels de classe mondiale et d'avoir fait avancer le pipeline de nos clients sur le marché. »

« Je tiens à remercier le Dr Gustavo Mahler pour ses contributions au cours de ses années en poste chez AGC Biologics », a déclaré Noriyuki Komuro, président du conseil d'administration d'AGC Biologics et directeur général de la division des sciences de la vie chez AGC. « Depuis qu'il est devenu PDG, Gustavo a dirigé avec succès l'organisation durant une acquisition, tout en aidant l'entreprise à atteindre un grand nombre de ses priorités importantes telles que l'intégration mondiale d'AGC Biologics. Sous sa direction, AGC Biologics a continuellement proposé son expertise et ses capacités de classe mondiale à nos clients, tout en créant un lieu de travail novateur et attirant pour nos employés. »

« Pour l'avenir, je suis heureux d'annoncer que Patricio Massera sera le nouveau président-directeur général d'AGC Biologics », a déclaré Komuro. « Patricio a occupé divers postes de direction au cours de sa carrière ; il a rejoint la société en 2012 en tant que directeur général et directeur de notre site de Copenhague et, plus récemment, a joué un rôle important au sein de l'équipe de direction en tant que directeur de l'exploitation pendant plus de deux ans. La décision du conseil de nommer Patricio au poste de PDG était unanime et nous avons confiance en ses capacités à diriger cette entreprise à l'avenir. »

« Je sais que je parle pour tout le monde chez AGC Biologics en remerciant Gustavo pour ses qualités de dirigeant et son dévouement inlassable envers l'entreprise », a déclaré Massera. « Je suis très heureux de prendre les fonctions de PDG et pour l'avenir de l'entreprise. Nous avons une équipe de talent exceptionnel chez AGC Biologics qui s'attache à se servir de notre expertise pour travailler avec les clients afin de dépasser leurs attentes. »

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) leader mondiale, qui est fermement engagée à offrir le niveau de service le plus élevé à ses clients. AGC Biologics dispose d'un vaste réseau d'installations respectueuses des bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous offrons une expertise sectorielle approfondie, des solutions et des technologies novatrices, ainsi que des services personnalisés pour la fabrication à grande échelle et conforme aux BPFa de produits thérapeutiques à base de protéines, allant du stade préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nous nouons des partenariats exceptionnellement solides avec nos clients et nous ne perdons jamais de vue notre engagement à fournir un approvisionnement fiable et conforme en substances médicamenteuses, en temps voulu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agcbio.com.

