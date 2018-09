Le Dr Neil Bacon nommé président-directeur général d'ICHOM

BOSTON, October 1, 2018 /PRNewswire/ --

L'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Neil Bacon, médecin-entrepreneur, au poste de président et chef de la direction à compter du 1er octobre 2018. Le Dr Bacon succède à Christina Akerman, qui retourne dans sa Suède natale après quatre années fructueuses à la tête de l'organisation.

Le mandat du Dr Bacon consistera à faire passer l'ICHOM, chef de file mondial du développement et du soutien de la mise en œuvre de normes internationales relatives aux résultats attendus en matière de charge de morbidité, au niveau supérieur. Les résultats doivent en effet être ventilés par organisme de prestation de soins de santé et par pays. L'ICHOM entame par ailleurs la mise en place de la première plateforme d'évaluation comparative des résultats de chaque pays, un outil d'innovation sans précédent dans le domaine des soins de santé.

Le Dr Bacon, néphrologue formé à Oxford et à Harvard, est un éminent clinicien universitaire et entrepreneur dans le domaine des technologies de l'information liés à la santé. Son leadership en matière de mesure de la qualité et d'engagement des patients par rapport à leur santé lui vaut une reconnaissance mondiale. En 1996, le Dr Bacon a fondé Doctors.net.uk, qui est aujourd'hui l'un des plus importants réseaux médicaux en ligne au monde, utilisé par près de 250 000 médecins dans le monde pour un accès rapide à des informations cliniques, des formations, des actualités médicales et des opportunités de carrière. En hommage à ses contributions révolutionnaires consistant à utiliser Internet pour améliorer les soins de santé, il a été nommé membre du Royal College of Physicians de Londres en 2015.

En 2008, le Dr Bacon a fondé iWantGreatCare, une organisation indépendante dont il est le PDG et qui permet aux patients d'évaluer et de noter leurs médecins, dentistes, hôpitaux, établissements de soins post-hospitaliers et médicaments. Grâce aux contributions de plus de cinq millions de patients dans 23 pays, iWantGreatCare est devenu un puissant outil d'amélioration des soins de santé dans le monde.

Michael Porter, professeur à la Harvard Business School, co-fondateur et président du conseil d'administration d'ICHOM, a déclaré : « Le Dr Neil Bacon est un pionnier et un entrepreneur dans le domaine de l'utilisation des technologies de l'information pour améliorer la mesure de la qualité et transformer les soins de santé. La mesure universelle de résultats importants pour les patients, pathologie par pathologie, est l'outil le plus puissant de transformation des soins de santé.. »

Le Dr Bacon a déclaré : « L'évaluation de la qualité et de la valeur des soins de santé par des mesures standardisées des résultats par pathologie en fonction de leur importance pour les patients est plus que jamais nécessaire au plan international. Les avantages de l'évaluation de la qualité finale des soins pour les patients, les prestataires et les payeurs sont indéniables. Cette opportunité pour l'ICHOM d'être le moteur d'une telle transformation est vraiment excitante. La production et la comparaison de résultats par patient propulseront l'ICHOM et ses travaux avant-gardistes sur la scène mondiale. »

L'ICHOM est une organisation indépendante à but non lucratif dont les bureaux se trouvent à Cambridge, dans le Massachusetts et à Londres, en Angleterre. Elle a été fondée en 2012 par le professeur Michael E. Porter de la Harvard Business School et le Dr Stefan Larsson du Boston Consulting Group en partenariat avec l'institut suédois Karolinska. Sa mission consiste à promouvoir l'adoption, dans le monde entier, de soins de santé fondés sur la valeur. Outre le professeur Porter, le conseil d'administration d'ICHOM comprend le Dr Larsson, le professeur Martin Ingvar du Karolinska Institute et le Dr Donald Berwick, fondateur de l'Institute for Healthcare Improvement et ancien directeur des Centers for Medicare & Medicaid Services.

La mission de l'ICHOM consiste à catalyser le mouvement mondial visant à transformer les soins de santé dans le monde entier en créant des normes internationales relatives aux résultats les plus importants pour les patients en fonction des pathologies. Les normes de résultats sont élaborées et mises à jour au fil du temps par des équipes internationales de cliniciens, de chercheurs et de patients de premier plan dans le cadre d'un processus rigoureux comprenant une publication dans des revues à comité de lecture. L'ensemble des normes d'ICHOM ont été développées pour 26 pathologies, dont les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et les cardiopathies ischémiques, représentant 25 % de la charge de morbidité mondiale. L'ICHOM aide également les prestataires à mettre en œuvre des mesures de résultats et à utiliser ces derniers pour améliorer les soins apportés aux patients. À ce jour, l'ICHOM a travaillé avec plus de 600 organisations prestataires et 15 registres nationaux dans 30 pays.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : http://www.ichom.org