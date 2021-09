Le Dr Teresa Nunes nommée directrice médicale chez CATO SMS

la participation à la conception et à la supervision des équipes médicales et des opérations pour plus de 100 études cliniques dans toutes les phases (I-IV) ;

la direction d'équipes interfonctionnelles mondiales et la gestion de budgets de recherche et développement de plusieurs millions de dollars pour des entreprises pharmaceutiques et des organismes de recherche sous contrat (CRO) ;

la fourniture de conseils et la contribution à de nombreuses réunions d'avis scientifiques tenues avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et Santé Canada ;

la co-invention de cinq demandes de brevet ;

la publication de plus de 50 articles évalués par des pairs et la présentation de plus de 80 résumés scientifiques en recherche clinique.

« Teresa renforce la profondeur et la grandeur de l'expertise et de l'expérience médicales remarquables de notre équipe », a déclaré Mark A. Goldberg, M.D., président exécutif de CATO SMS. « C'est une vétérane de l'industrie qui a acquis une expérience impressionnante dans la direction d'équipes au cours d'études cliniques complexes visant la commercialisation de nouveaux produits. L'expérience de Teresa s'appuie sur la solide base de connaissances scientifiques et l'esprit d'innovation de notre entreprise pour aider les clients à accélérer la mise à disposition de nouveaux traitements pour les patients qui en ont besoin. »

Le Dr Nunes rejoint CATO SMS après avoir travaillé chez Premier Research, où elle était vice-présidente et responsable mondiale des affaires médicales. Elle a occupé des postes de direction médicale chez Vertex Pharmaceuticals, BlueClinical, PRA Health Sciences et Bial. Le Dr Nunes est titulaire d'une maîtrise en pharmacologie clinique, obtenue à l'université du Surrey, et d'une maîtrise en administration des affaires, obtenue à l'université Fernando Pessoa. Elle a obtenu son doctorat en médecine à l'université de Coimbra et est diplômée en pharmacologie clinique.

À propos de CATO SMS

CATO SMS est un fournisseur mondial de solutions de recherche clinique, comprenant des conseils stratégiques et des opérations d'essais cliniques à service complet. Avec plus de 30 ans d'expérience axée sur les besoins des petites entreprises biopharmaceutiques et des entreprises émergentes, CATO SMS conçoit et réalise efficacement des études — de la stratégie à l'approbation ⁠— pour des indications et des modalités complexes dans de nombreux domaines thérapeutiques, avec un centre d'excellence reconnu en oncologie. L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. Veuillez visiter CATO-SMS.com pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1613274/Teresa_Nunes.jpg

Related Links

https://www.cato-sms.com



SOURCE CATO SMS