Le Dr Thomas Halsey rejoint Discovery Life Sciences en tant que vice-président exécutif

HUNTSVILLE, Alabama, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), les spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs™, a annoncé aujourd'hui que Thomas Halsey, Ph.D. a rejoint la société en tant que vice-président exécutif de la génomique pour la division des services de séquençage génomique et de bioinformatique de Discovery, HudsonAlpha Discovery®. Dans ce rôle, il planifiera et gérera l'expansion mondiale des capacités de tests génomiques de l'entreprise pour soutenir la recherche d'essais cliniques et la validation clinique des diagnostics in vitro (DIV) qui accéléreront le développement de thérapies ciblées et de la médecine de précision.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tom au sein de Discovery pendant cette période passionnante de la croissance de notre entreprise », a déclaré le Dr Shawn Levy, directeur scientifique de Discovery. « C'est un leader expérimenté qui apporte une expertise opérationnelle mondiale en matière de technologies génomiques. Cette dernière sera déterminante pour faire progresser l'expansion de nos capacités de développement de biomarqueurs et le déploiement des technologies de séquençage pour soutenir les essais cliniques mondiaux, la validation des diagnostics et la détermination de l'utilité clinique. »

Le Dr Halsey arrive à Discovery après près de dix ans de service chez Q2 Solutions, où il occupait dernièrement le poste de directeur principal et de responsable mondial des opérations de laboratoire génomique. À ce titre, il a dirigé les opérations de laboratoire génomique à l'échelle mondiale, y compris les installations en Europe, en Chine et en Asie-Pacifique, ainsi que les services connexes de gestion de projet et de prestation de services bioinformatiques.

« Il s'agit d'une occasion unique de développer une organisation de génomique de classe mondiale en travaillant avec notre équipe pour étendre et accroître la portée de nos services sur des marchés géographiques clés », a déclaré le Dr Halsey. « J'admire depuis longtemps Discovery et je suis inspiré par les synergies intéressantes qu'elle a créées. Nous disposons de la plus grande banque commerciale de biospécimens au monde, avec des échantillons qui sont essentiels pour faire avancer la médecine de précision, en combinaison avec une large gamme d'autres services de laboratoire de pointe en matière de biomarqueurs. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est le spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs, combinant le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les programmes de médecine de précision pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions complexes.

HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services reconnu à l'échelle mondiale qui exploite les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de manière complète la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique.

Motivée par la science, l'équipe de Discovery s'engage avec les clients en adoptant une approche innovante et consultative pour surmonter les obstacles et atteindre un résultat final plus rapidement. Nous sommes la Science à votre service™ ! Pour plus d'informations, visitez le site dls.com.

