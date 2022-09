Le F.A.Z.-Institut et Cision remettent le « German Image Award 2022 » à Mercedes-Benz

Le président du conseil d'administration, Ola Källenius, et la directrice des communications et du marketing, Bettina Fetzer, ont reçu le prestigieux prix du F.A.Z.-Institut, du Frankfurter Allgemeine Zeitung et de Cision lors de la cérémonie de remise des prix au « German Brand Summit »

FRANCFORT, Allemagne, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Cette année, le jury international remettra le prestigieux « German Image Award » au PDG de Mercedes-Benz , Ola Källenius, et à sa directrice des communications et du marketing, Bettina Fetzer.

Le travail fructueux et professionnel des deux dirigeants et de leurs équipes se reflète dans la haute estime dont jouit le PDG Ola Källenius auprès des médias.

Ola Källenius, CEO, Mercedes-Benz, and Bettina Fetzer, Vice President Communications & Marketing, Mercedes-Benz (source: Mercedes-Benz). Cision Logo

Ola Källenius est président du conseil d'administration du groupe Mercedes-Benz (anciennement Daimler AG) depuis 2019, succédant à Dieter Zetsche. Il a débuté sa carrière en 1993 au sein de ce qui était alors Daimler-Benz AG. Après avoir occupé divers postes dans l'entreprise, il a été nommé au conseil d'administration en 2015.

L'analyse des médias réalisée par F.A.Z.-Institute et Cision en 2021/2022 a révélé que le public avait une grande estime pour Källenius. Plus précisément, 93 % de toutes les déclarations à son sujet par les journalistes des médias traditionnels sont positives. Cela signifie que sa réputation est constamment plus élevée que celle de l'entreprise dans son ensemble. Presque aucun autre PDG du DAX n'est aussi visible que lui et ses thèmes centraux sont la transformation écologique de l'entreprise et sa nouvelle stratégie du luxe.

Le Manager Magazin a ainsi écrit à son propos : « Ola Källenius pense à long terme, mais réagit rapidement. Daimler se transforme rapidement. Daimler se met au vert très rapidement et de manière cohérente, et se caractérise également par une nouvelle volonté de dialoguer et d'apprendre, ce qui a valu à Manager Magazin de le nommer 'Directeur de l'année'. »

Le positionnement exceptionnel de Källenius a également été obtenu grâce à de nombreuses années d'expérience internationale et au travail professionnel de l'équipe de Mercedes-Benz Communications.

Tout cela grâce au département communication et marketing, sous la direction de Bettina Fetzer. En tant que responsable de la communication d'entreprise, Tobias Just est responsable du positionnement médiatique du PDG de Mercedes-Benz.

Fetzer a étudié l'administration des affaires et a occupé divers postes dans les domaines de la vente et de la communication depuis qu'elle a rejoint le groupe en 2004. En 2018, Fetzer a pris la direction du marketing de Mercedes-Benz Passenger Cars. Depuis la mi-2021, elle dirige les départements fusionnés de la communication et du marketing chez Mercedes-Benz.

Les deux lauréats suivent les vainqueurs de l'année dernière, M. Martin Brudermüller et Mme Nina Schwab-Hautzinger de BASF , qui prononceront également le discours de félicitations pour leurs successeurs lors de la cérémonie de remise des prix le 15 septembre.

Pour le « German Image Award » :

Le F.A.Z.-Institute , le Frankfurter Allgemeine Zeitung et Cision décernent chaque année le « German Image Award ». Ce prix est décerné aux PDG ayant la meilleure image médiatique internationale pour leurs excellentes performances de gestion et aux responsables de la communication pour leur communication réussie.

Procédure

Les lauréats des « German Image Awards » sont sélectionnés chaque année selon un processus en deux étapes. La première étape consiste en une analyse scientifique du contenu médiatique de plusieurs milliers de sources médiatiques allemandes et internationales de premier plan. Elle est menée de manière systématique et continue par le F.A.Z.-Institut et Cision Germany. Dans un deuxième temps, un jury international composé de sept membres évalue les données empiriques et sélectionne ensuite les lauréats.

Le « German Image Award 2022 » sera présenté dans le cadre du programme de la soirée du « 15e German Brand Summit », le 15 septembre 2022. Il est encore possible de s'inscrire à l'événement : www.marken-summit.de/anmeldung .

Les précédents lauréats :

2021 : Martin Budermüller et Nina Schwab-Hautzinger, BASF

2019 : Theodor Weimer et Ingrid M. Haas, Deutsche Börse AG

2018 : Kasper Rorsted et Jan Runau, Adidas AG

2017 : Frank Appel et le Prof. Christof Ehrhart, Deutsche Post DHL AG

2016 : Karl-Ludwig Kley et Walter Huber, Merck KGaA

2015 : Dieter Zetsche et Jörg Howe, Daimler AG

Le jury est composé de :

Gerald Braunberger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt

Ingrid Haas, Deutsche Börse AG, Frankfurt

Gero Kalt, F.A.Z.-Institut, Frankfurt

Thomas Leitner, Cision, Frankfurt

Prof. Dietrich Ratzke, Frankfurt

Prof. Lothar Rolke, University of Applied Sciences, Mainz

Prof. Stephan Ruß-Mohl, Università della Svizzera Italiana, Lugano

Nina Schwab-Hautzinger, BASF, Ludwigshafen

