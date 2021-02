Le fabricant allemand de véhicules électriques (VE), e.GO Mobile, clôture avec succès le cycle de financement de série B

Ce financement a attiré des investisseurs internationaux de renom du monde entier, dont Moore Strategic Ventures (MSV), la société d'investissement privée de Louis M. Bacon, fondateur et PDG de Moore Capital Management, LP ; John Snow, ancien secrétaire au Trésor américain ; Alejandro Agag, fondateur et président de Formula E et pionnier de la course de véhicules électriques, ainsi qu'Edward Norton, trois fois nominé aux Oscars en tant qu'acteur, écrivain, réalisateur et cofondateur de plusieurs sociétés technologiques telles que CrowdRise et EDO.

Après avoir été ambassadeur des Nations unies pour la biodiversité pendant plus de 10 ans et avoir longtemps défendu la décarbonisation et la durabilité environnementale, M. Norton est l'un des grands ambassadeurs de la marque e.GO dans sa mission de transformer et de réimaginer la mobilité urbaine.

Avec sa voiture quatre places, e.GO Life, et sa plate-forme de production innovante, Next.e.GO Mobile SE propose l'une des voitures électriques les plus durables.

« Nous sommes très heureux du succès du financement de série B et plus encore de la qualité et de l'impact de nos investisseurs, qui ont rejoint l'aventure Next.e.GO pour conduire la transformation de la mobilité urbaine sans carbone et offrir une véritable durabilité du cycle de vie », déclare Ali Vezvaei, PDG de nd Group B.V. et membre du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

La production de l'e.GO Life à l'usine 1 d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, est prévue pour juin 2021, ce qui fait de Next.e.GO l'un des seuls fabricants de véhicules électriques indépendants occidentaux qui commence sa production cette année. En parallèle, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de composants électroniques et plastiques pour garantir des progrès rapides sur tous les fronts. Les employés seront progressivement sortis du chômage partiel. La production se concentrera dans un premier temps sur une édition spéciale limitée e.GO Life NEXT, célébrant cette étape majeure dans le parcours de la société. Disponible uniquement pour les 1 000 premiers clients, l'édition limitée est proposée au prix de 22 990 euros TVA comprise, après déduction de la prime environnementale du fabricant.

« Nous sommes très reconnaissants de l'enthousiasme, de l'engagement et de la patience dont continuent de faire preuve nos clients et nos fans, et nous sommes tout aussi heureux de pouvoir enfin accepter leurs commandes », déclare le professeur Günther Schuh, fondateur et président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

L'édition spéciale e.GO Life NEXT sera livrée aux clients dès juillet 2021.

Next.e.GO Mobile SE, dont le siège est à Aix-la-Chapelle, est un fabricant de véhicules électriques et de systèmes de mobilité durable. Sur le campus RWTH Aachen Campus, 400 employés de Next.e.GO Mobile SE utilisent le réseau unique de science et d'affaires avec 420 entreprises technologiques ainsi qu'une infrastructure de recherche complète. Des équipes agiles travaillent sur divers véhicules électriques rentables et particulièrement durables pour les petits trajets.

nd Group B.V. est une société de capital-investissement et de holding, dont le siège est aux Pays-Bas. Fondée en 2008, l'entreprise se concentre principalement sur les véhicules électriques, les énergies alternatives, les technologies de l'énergie, les technologies de la santé, les actifs industriels et l'immobilier.

